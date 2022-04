FARAH Quinn ulang tahun ke-42 hari ini, Jumat, 8 April 2022. Di hari spesialnya tersebut, chef cantik tersebut membagikan foto menarik di Instagram.

Di foto itu, Farah Quinn terlihat sangat bahagia dan tentunya cantik paripurna. Ia memegang kue ulang tahun yang diduga buatannya sendiri. Kue tersebut tampak menarik dengan detail seperti lempengan yang digali dan didalamnya ditemukan batu berlian berwarna biru.

Di artikel ini, MNC Portal coba memperlihatkan kepada Anda semua lebih detail foto Farah Quinn yang berulang tahun ke-42 hari ini. Diintip dari Instagram @farahquinnofficial, berikut ulasannya:

1. Farah Quinn tampak bahagia

Di foto pertama ini, kita bisa lihat bagaimana ekspresi bahagia Farah Quinn di hari ulang tahunnya. Kecantikan paripurna Farah Quinn terpampang nyata di foto tersebut.

Bisa dijelaskan sedikit, Farah Quinn mengenakan dress bling-bling hitam rancangan rumah mode Her. Dress tersebut membuat dirinya tampil stunning sekali.

2. Si paling gorgeous!

Farah Quinn benar-benar punya aura bintang. Foto ulang tahunnya saja bisa semenarik ini. Ia berpose di bawah lantai kemudian mengibaskan rambut bergelombangnya. Terlihat di sana anting diamond dari Passion Prive yang ikut terbang bersama kibasan rambut.

Senyum di wajahnya benar-benar mengalihkan perhatian, ya. Foto sebagus ini ternyata di-capture oleh Rio Motret.

3. Tampilan kue ulang tahun Farah Quinn

Dan ini dia tampilan dari dekat kue ulang tahun Farah Quinn yang ke-42. Kue tersebut benar-benar glamor dan mewah, ya, sama dengan karakter Farah Quinn.

Di keterangan foto, Farah Quinn menuliskan doa kebaikan di hari bahagianya tersebut. "Alhamdulillah, today I'm feeling so enormously blessed, nourished, grateful, and loved. Bring on 42!!!" katanya.

Beberapa rekan selebriti dan netizen terpantau memberi ucapan selamat dan memuji kecantikan Farah Quinn di hari ulang tahunnya.

"Happy birthday my baby," tulis dokter Irene.

"Happy birthday dear. All the best," tulis istri Djarot Saiful Hidayat, Happy Djarot.

"Happy birthday chef cantik. Barakallah fii umrik, ya," ungkap Marini Zumarnis.

"Happy birthday jeng cantik. Sehat dan sukses selalu, ya, dear," tulis Ingrid Kansil.

"Happy birthday gorgeous darling Farah Quinn. May Allah blessed u always with a great life, beauty, good health, murah rezeki, serta umur yang panjang," komen Chef Wan.