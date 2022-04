OUTFIT Korean style kini bisa dibilang menjadi tren fashion kekinian. Idol K-Pop atau artis K-Drama memang tak hanya cantik, tetapi memiliki gaya fashion yang mumpuni.

Tak heran jika gaya para artis Korea kerap dijadikan inspirasi dalam berbusana. Gayanya yang simpel namun stylish selalu bikin orang tertarik untuk mengikutinya, tak terkecuali warga Indonesia. Seperti apa? Dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (7/4/2022), simak selengkapnya berikut ini.

1. Kasual ala Seol In Ah





Kalau ingin tampil kasual saat bersantai, kamu bisa ikuti gaya Seol In Ah yang satu ini. Hanya dengan memadukan long sleeve putih dan celana jeans, gaya Seol In Ah sudah terlihat keren. Apalagi ditambah aksesori topi di kepala. Dengan geraian rambutnya yang indah, pesona Seol In Ah pun semakin terpancar. Walaupun outfitnya sederhana, tapi gaya Seol In Ah tetap kece kan?

2. Dress rajut ala Jisoo BLACKPINK





Baju rajut memang cukup populer di Korea. Kamu bisa pakai dress rajut bermotif garis-garis seperti Jisoo BLACKPINK jika ingin tampil girly dan modis. Jisoo memilih high heels putih sebagai pelengkap gayanya untuk memberi kesan anggun yang elegan. Tapi, jika high heels terasa kurang nyaman saat berjalan-jalan, kamu bisa padukan outfit ini dengan sneakers kok!

3. Kemeja ala Jennie BLACKPINK





Masih dengan member BLACKPINK, kali ini mengintip busana simpel ala Jennie BLACKPINK. Dia memadukan kemeja oversize biru bermotif dengan short pants hitam agar lebih nyaman saat berjalan-jalan. Nah, kamu bisa gulung asal pada bagian lengan kemeja untuk memberi statement yang unik, seperti Jennie agar lebih modis. Soal alas kaki, dia memilih sneakers putih agar penampilannya lebih eye catching. Tak lupa, aksesori kacamata hitam pun turut dipakai agar semakin maksimal.

4. Shirt dress ala Kim Sejeong

Ingin tampil simpel dan elegan? Kamu bisa coba ikuti gaya Kim Sejeong, memadukan shirt dress hitam dengan sneakers klasik dari Vans warna hitam-biru. Selain feminin, gaya bintang serial drama Bussines Proposal ini juga terkesan simpel dan modis. Apalagi sambil menenteng tas branded yang fancy. Meski terlihat simpel, tapi gaya Kim Sejeong tetap saja mencuri perhatian. 5. Crop top ala Lisa BLACKPINK

Belum lengkap rasanya jika membicarakan outfit Korea tanpa adanya Lisa BLACKPINK. Pemilik nama asli Lalisa Manoban ini dikenal dengan gayanya yang stylish dan ciamik. Lihat saja potret ini, hanya dengan crop top hitam dan celana jeans, gaya Lisa sudah terlihat maksimal. Perlu diperhatikan, pilihlah celana jeans dengan potongan high waist loose agar kaki kamu terlihat lebih jenjang. Kemudian, padukan outfit tersebut dengan sneakers putih agar lebih modis. Dengan begitu, gaya kamu akan tetap keren meskipun terkesan simpel.