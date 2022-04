PEBULUTANGKIS ganda nomor 1 dunia, Marcus Fernaldi Gideon, akhirnya selesai operasi untuk mengatasi cederanya. Di Instagram, ia pun memberikan kabar terbaru kondisi kesehatannya.

"Surgery done," tulis Marcus di keterangan foto, dikutip MNC Portal, Jumat (8/4/2022). Di unggahan tersebut, Marcus tampak terbaring di atas kasur operasi, tapi dengan wajah sumringah.

Operasi yang dijalani Marcus tampaknya berhasil. Ini tentunya jadi kabar baik bagi pencinta bulu tangkis yang mengikuti betul kehidupan para atletnya. Di sisi lain, dokter tulang yang menangani Marcus pun disorot netizen. Selidik punya selidik, dokter tersebut adalah langganan para atlet besar dunia, termasuk Cristiano Ronaldo.

Nama dokternya adalah Niek van Dijk. Dokter Dijk ditunjuk untuk mengatasi masalah kaki Marcus yang ternyata di engkelnya tumbuh tulang kecil. Karena berpotensi besar mengganggu pergerakannya di lapangan, keputusan operasi pun diambil.

Dokter Niek van Dijk sendiri sudah berpengalaman di bidang penanganan masalah tulang kaki dan engkel para atlet. Laman Madrid Foot and Ankle Course mencatat bahwa Dokter Dijk juga adalah pendiri Amsterdam Foot and Ankle School yang fokus pada diagnosis cermat, diikuti artroskopi sebagai sumber daya bedah daripada sekadar diagnostik.

"Teknik operasi dr Dijk sudah diakui dunia dan terbukti telah memberi manfaat bagi para atlet terkemuka, pun orang biasa yang menderita masalah pergelangan kaki," tulis laman tersebut.

Bicara soal riwayat pendidikan, Dokter Niek van Dijk adalah seorang profesor bedah ortopedi di Universitas Amsterdam dan mantan kepala Departemen Ortopedi di RS Academic Medical Center Amsterdam (AMC).

Ia pun tercatat bekerja di Pusat Kebugaran Medis FIFA di Madrid, Klinik Ripoll, de Prado & van Dijk, dan di Porto yaitu di Clinica de Dragão. Ia ahlinya di bedah pergelangan kaki dan lutut, traumatologi olahraga, dan bedah arthroscopic.

Pada periode 2000, Dokter Niek van Dijk memulai Amsterdam Foot and Ankle Course yang pertama. Kemudian, kariernya terus melejit sampai akhirnya dia menciptakan situs web interaksi gratis dengan nama www.ankleplatform.com yang kini sudah memiliki anggota di 115 negara di seluruh dunia. Tak hanya aktif di ruang praktik rumah sakit, dr Dijk juga tercatat menjabat sebagai pemimpin redaksi JISAKOS (jurnal ISAKOS) dan pernah menduduki posisi dewan internasional sebagai presiden Masyarakat Eropa untuk Traumatologi Olahraga, Bedah Lutut, dan Artroskopi (ESSKA), ESSKA-AFAS yang fokus pada pergelangan kaki saja, Perhimpunan Ortopedi Belanda dan Masyarakat Ortopedi Nordik (NOF). Sebagai profesor dan ahli di bidang lutut, dr Dijk sudah mengantongi banyak judul penelitian yang dia kerjakan. Tercatat ada 350 publikasi ilmiah terindeks sudah diterbitkan, beberapa buku sudah dicetak, dan hadir sebagai dosen ahli di banyak kampus di seluruh dunia. Bicara soal siapa saja pasien Dokter Niek van Dijk selain Marcus Fernaldi Gideon dan Cristiano Ronaldo, menurut beberapa sumber, tercatat ada nama Kiper Paris Saint-Germain Keylor Navas hingga mantan penyerang Timnas Belanda Robin van Persie. So, itu dia sedikit fakta soal dokter yang menangani operasi Marcus Fernaldi Gideon. Dengan segudang keilmuan dan pengalaman yang sudah dimiliki, kita berharap sekali agar operasi Marcus bisa menghasilkan output positif dan Marcus bisa lebih optimal lagi berlaga di pertandingan berikutnya.