BERPUASA di bulan Ramadan bukan penghalang bagi kaum Hawa untuk tetap tampil cantik, mengenakan pulasan makeup saat beraktivitas sehari-hari.

Menariknya, kebutuhan produk atau item makeup di bulan Ramadan punya karakter tersendiri jika dibandingkan dengan bulan-bulan lain di luar Ramadan. Seperti disampaikan, Stephanie Lie, Senior Group Head of Masstige and Advanced Beauty Make Over Indonesia, saat Ramadan wanita banyak mencari produk makeup yang bisa menghidrasi.

“Di Ramadan sama Lebaran itu berbeda produk yang dibeli, pas Ramadan kan puasa kita kan kurang minum. Nah, yang banyak dicari itu makeup contohnya lip product yang ada hydration effectnya. Itu bantu banget pas puasa sih,” ujar Stephanie dalam gelaran konferensi pers daring, Kamis (7/4/2022).

Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan akan produk makeup yang banyak dicari akan berbeda. Stephanie menambahkan, di periode ini banyak konsumen yang lebih mencari produk makeup yang sifatnya tahan lama untuk dipakai seharian.

“Pas Lebaran itu inginnya makeup kan tetap awet, acara kumpul keluarga atau keliling seharian. Makanya yang banyak dicari cushion, lip cream yang long lasting dan transferproof. Lebaran foto-foto maunya kan selalu cakep, jadi cari yang lebih long lasting enggak perlu berkali-kali touch up,” pungkasnya.

