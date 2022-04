MASTERCHEF Indonesia Season 9, Sabtu (9/4/2022) sudah memasuki Top 6. Suasana galeri MasterChef Indonesia semakin panas dan persaingan pun semakin ketat serta tantangan yang dihadapi para peserta semakin sulit. Siapakah yang mampu bertahan hingga menjadi The Next MasterChef Indonesia?

Machel, salah satu peserta yang berhasil masuk menjadi Top 6 tidak menyangka bisa bertahan hingga saat ini, “Jujur sekarang orang-orang di Top 6 bukan kaleng-kaleng. Tapi aku harus yakin dengan diri aku sendiri kalau aku bisa menjadi pemenang The Next MasterChef Indonesia.”

Sama halnya dengan Indra, peserta lain yang bisa terus melaju ke Top 6 setelah berhasil melawan Black Team, “Alhamdulillah saya sudah di Top 6 sekarang dan tidak menyangka di titik seperti ini dengan orang-orang yang hebat.”

Di tantangan kali ini mereka sudah dihadapkan dengan lid di masing-masing bench. Apakah isi bahan masakan kali ini? Sanggup kah mereka menghadapi tantangan kali ini?

Chef Juna juga memberikan wejangan kepada Top 6 sebelum memulai challenge, “Di sini tersisa Machel, Indra, Cheryl, Arsyan, Victor dan Palitho. Kalian adalah 6 besar yang telah melalui banyak perjuangan & pengorbanan. Dan tentunya perjuangan kalian akan lebih keras lagi, lebih susah lagi dan persaingan semakin ketat.”

“Ini karena langkah kalian untuk menjadi the Next MasterChef Indonesia di season 9 tinggal sedikit lagi. Kalian perlu camkan, always & forever ‘Jadilah Pemenang di Setiap Tantangan’.” Ujar Chef Juna menambahkan wejangannya.

Saksikan MasterChef Indonesia, Sabtu & Minggu pukul 16.15 hanya di RCTI. MasterChef Indonesia juga dapat disakaikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com

