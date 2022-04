SELAIN inspiratif sebagai selebriti, Dian Sastrowardoyo juga kerap mempesona publik karena kecantikannya. Di usianya yang baru saja genap 40 tahun, Dian Sastro masih terlihat fresh, cantik nan awet muda.

Seperti tampilan barunya yang diunggah di media sosial Instagramnya. Di postingan tersebut, Dian Sastro mengunggah potret selfie-nya yang terlihat bare face tanpa makeup

.

Menyertai unggahannya, istri Maulana Indraguna Sutowo ini curhat tentang ibadah puasa di bulan Ramadhan tahun ini. Dian mengatakan, hari-hari pertama puasa tahun ini dirinya sering merasa ngantuk.

“Is it just me, or memang beberapa hari pertama puasa taun ini bener-bener ngantuk parah,” kata Dian Sastrowardoyo seperti dikutip dari Instagramnya.

BACA JUGA : OOTD Ngantor ala Dian Sastro dengan Kain Batik, Cantiknya Tak Pernah Luntur!

BACA JUGA : Ultah Ke-40, Ini 5 Potret Dian Sastro yang Tetap Awet Muda bak ABG!

Ibu dua anak ini juga menyertakan tagar #malasdandan yang membuat warganet salah fokus. Pasalnya, meski tanpa make-up, wajah Dian Sastro terlihat tetap cantik natural.

“Males dandan tapi tetep cantik kak Dian,” kata netizen di kolom komentar.

“Kayak anak kuliahan abis begadang tugas,” komentar yang lain.

“Gak dandan aja udah cantik,” puji yang lain.

“Ngantuk aja masih cantik,” celetuk netizen.

“Enggak dandan aja bisa bikin meleleh, apalagi dandan, menyublim kali,” komentar netizen.

(hel)