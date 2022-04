SECARA umum gejala covid-19 dipahami menyerupai pilek atau pun flu. Ternyata sebuah studi mengungkapkan ada satu gejala lain yang ternyata juga terkait infeksi virus corona dan sering diabaikan oleh banyak orang.

Dilansir Times of India, studi yang dilakukan oleh para ahli dari The Chinese University of Hong Kong ini mendapati orang yang terinfeksi virus menular memiliki risiko lebih besar terkena penyakit mata kering (DED).

Hal tersebut diketahui dari kesimpulan setelah meninjau 228 kasus pasien covid-19 yang pulih dari satu hingga tiga bulan setelah terinfeksi.

Mereka membandingkan catatannya dengan 109 orang sehat. Setelah itu, para ahli mengungkapkan bahwa pasien yang terinfeksi virus corona berisiko tinggi terkena penyakit mata. Alasan covid-19 menyebabkan mata kering dikaitkan dengan infeksi virus corona.

Sebuah studi tinjauan tahun 2021 menunjukkan bahwa 1 dari 10 orang yang terinfeksi virus corona jenis baru memiliki gejala masalah mata dan masalah yang paling umum adalah kekeringan.

Diyakini bahwa mungkin ada hubungan antara covid 19 dan enzim pengubah angiotensin 2 (ACE2); sel-sel menyajikan membran yang menutupi bagian depan mata dan bagian dalam kelopak mata.

Bila melansir dari NHS, penyebab mata kering dikarenakan tidak membuat cukup air mata atau air mata Anda cepat kering karena: - Anda berusia di atas 50 tahun - Memakai lensa kontak - Melihat layar komputer untuk waktu yang lama tanpa istirahat - Melalui waktu di lingkungan ber-AC atau berpemanas - Berangin, dingin, kering, atau berdebu - Merokok atau minum alkohol - Minum obat-obatan tertentu (misalnya, beberapa antidepresan atau obat tekanan darah) - Memiliki kondisi seperti blepharitis, sindrom sjogren atau lupus Baca juga: Dijamin Lezat, Cek Resep Toge Goreng ala Stefani Horison Lebih lanjut dijelaskan kebanyakan kasus ditemukan bahwa gejala terkait mata yang disebabkan oleh covid-19 sembuh tanpa pengobatan dalam beberapa minggu. Obat tetes mata buatan yang dijual bebas dapat membantu mengurangi gejalanya. Ada beberapa pilihan lain yang bisa menghilangkan mata kering, seperti hindari asap, aliran udara langsung dan angin, minum air putih dalam jumlah yang cukup per hari, gunakan pelembap udara agar udara tidak mengering dan gunakan kompres hangat pada mata.