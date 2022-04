PESEPAKBOLA cantik, Shelina Zadorsky dikenal sebagai bek tengah klub Liga Super Wanita FA Tottenham Hotspur yang handal. Bakatnya tak perlu diragukan lagi, dia telah sukses meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020.

Tak hanya itu, Shelina Zadorsky juga memenangkan medali perunggu di Olimpiade Rio 2016. Bahkan, dia terpilih dalam daftar pemain untuk Piala Dunia Wanita FIFA 2019.

Selain prestasi, paras cantik dan tubuh Zadorsky yang semampai juga ikut mencuri perhatian. Tak jarang dia pun tampil modis nan seksi di luar lapangan. Seperti apa? Intip enam potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @shelinaz.

1. Beauty selfie





Pemain bola Shelina Zadorsky tampak begitu cantik dengan rambut pirang bergelombang. Ditambah lagi dengan senyumnya yang manis. Bulu mata lentik serta alis yang on fleek semakin menyempurnakan paras cantiknya. Dengan mata birunya yang indah, Shelina Zadorsky suskes mencuri perhatian publik. "Looks like top model," tulis jav****.

BACA JUGA : Potret Cantiknya Sabreena Dressler, Perempuan Berdarah Jerman yang Bela Persija

2. Sporty style





Pesona pemain bola Shelina Zadorsky memang berbeda saat di lapangan. Meski hanya memakai tank top hitam dan short pants hitam tanpa pulasan makeup, Zadorsky tetap saja terlihat menawan. Apalagi dengan gaya rambutnya yang dikuncir kuda ini. Dengan sentuhan air mancur yang menjulang tinggi di kepala, Zadorsky tampak begitu menggemaskan. Penampilannya pun semakin lengkap dengan sepatu putih Nike putih dan kaus kakinya.

BACA JUGA : 5 Pesepakbola Perempuan Paling Cantik, Nomor 1 Peraih Emas Olimpiade London 2012

3. Feminine style





Kali ini pemain bola Shelina Zadorsky tampil feminin dalam balutan sleeveless dress bermotif leopard. Dia sengaja memadukan outfitnya dengan sneakers basic hitam-putih untuk memberi kesan kasual yang modis pada penampilannya. Gaya rambutnya simpel saja, dikuncir tinggi model ponytail. Meski begitu, pesonanya tetap saja terpancar.

Selain cantik, Zadorsky juga terkesan seksi di sini. Potongan v-neck yang rendah mengekspos jelas area dadanya. Pengambilan angle foto dari samping juga menampilkan jelas lekuk tubuhnya yang semampai. Shelina Zadorsky memang tak pernah gagal mencuri perhatian. "Shelina. you are stunning!" tulis usw****.

4. Beautiful smile

Senyuman pemain bola Shelina Zadorsky memang memikat hati. Ini terlihat jelas dalam potret ini. Dengan geraian rambutnya yang indah, pesona Zadorsky semakin membara. Apalagi dengan tatapan matanya yang indah. Shelina Zadorsky tak terlihat seperti seorang pesepak bola di sini, auranya terpancar bak supermodel! "Saya tidak pernah menduga Anda bermain sepak bola," tulis ele****. 5. Elegant style

Shelina Zadorsky tampil elegan dalam balutan long coat berbulu merah maroon. Dia memadukan outfitnya dengan sepatu boots hitam untuk memberi kesan bold yang stylish. Sementara rambutnya dikuncir rapi dengan sedikit sentuhan styling wavy blow agar lebih memesona. Tanpa pulasan makeup yang mencolok, Shelina Zadorsky pun tampak cantik natural. Apalagi sambil berpose manis dengan senyumnya yang lebar. Cute! 6. Smart casual style

Shelina Zadorsky tampak begitu cantik dalam balutan outfit smart casual. Dia memadukan crop top putih dengan blazer abu-abu serta celana jeans, lengkap dengan ikat pinggang kulit yang tampak simpel namun terkesan fancy. Wajahnya dirias natural dengan lipstik nude yang tak terlihat pucat di wajahnya. Sementara rambutnya dibiarkan tergerai membuat pesonanya semakin bertambah. Apalagi cahaya matahari turut menghujani tubuhnya. Sambil berpose candid dengan senyum manisnya yang lebar, Shelina Zadorsky tampak begitu menawan.