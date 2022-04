PLOT twist dalam hal penjurian terjadi dalam lanjutan babak 6 besar Masterchef Indonesia Season 9 pada episode yang tayang Minggu (10/4/2022).

Komentar yang kontras antara satu dan yang lainnya itu diberikan oleh Chef Juna kepada hidangan Lemon and Thyme Madeleine milik Cheryl. Chef ganteng asal Manado itu menyebut camilan kue Prancis ala peserta cantik dari Surabaya itu sebagai yang terlezat sekaligus terburuk.

Memiliki waktu memasak 30 menit saja, Cheryl sukses menyajikan Madeleine yang punya rasa super lezat dan perfect dan diakui oleh ketiga juri, termasuk Chef Juna sekalipun yang terkenal punya standar tinggi.

"Crunchy, creamy, delicious," puji Chef Arnold.

"So, this it the Top 5 Madeleine yang pernah saya makan, bukan di galeri masterchef, in real life." ungkap Chef Juna.

Mendengar pujian Chef Juna tersebut, sontak saja Cheryl merasa sangat senang dan terharu. Kontestan yang lain pun ikut takjub dibuatnya, hingga tiba-tiba plot twist terjadi.

"You nailed it very good, but the bad is, this is the top 3 worst Madeleine plate I’ve ever seen." ucap Chef Juna.

"Waduh chef, abis diangkat kok dijatuhin sih. Well, im agree sih cause im not that satisfied with the plating." timpal Cheryl.

Meskipun presentasinya terbilang buruk, namun hidangan Cheryl itu sukses membuat dirinya aman dari pressure test berkat rasa Madeleine yang super lezat. Hasil masakan para kontestan yang lain pun tidak sebaik dirinya.

"Kami telah berdiskusi dan congratulation, yang aman dari pressure test, Cheryl," ucap Chef Arnold mengumumkan hasil penjurian.

"Biarpun presentasinya, untungnya flavor wise, itu cukup untuk meng-cover kesalahan presentasi ya." tandas Chef Renatta.

