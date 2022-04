TOP 6 MasterChef Indonesia Season 9 kembali berlanjut dengan persaingan semakin memanas, Minggu (10/4/2022). Meski kemarin berhasil memenangkan challenge pertama, Victor harus masuk Pressure Test hari ini. Untungnya, berkat sebuah mini game, Ia mendapat sebuah keringanan dari para juri.

Melanjutkan galeri ke-20 kemarin, empat peserta yang gagal menang Cooking Race Combination Challenge harus melanjutkan perjuangan mereka ke Pressure Test. Namun, sebelum mempertaruhkan mimpi mereka, ada sebuah mini game menarik dari para juri.

Di hadapan masing-masing peserta, ada sebuah tudung saji yang menyimpan makanan misterius. Begitu dibuka, rupanya tersedia sebuah mangkuk kecil berisi sup; dan tugas para peserta adalah menerka bahan-bahan utamanya.

"To understand the soup, you have to be the soup," canda Chef Renatta.

"Itu sih gampang, I have a really good palate," ucap Victor.

Bukan cuma sekadar sesumbar, rupanya Victor benar memiliki lidah yang berbakat. Setelah diberi waktu satu menit untuk bermain, Victor berhasil mengalahkan tiga peserta lain dan menerka sembilan bahan dengan benar.

Awalnya berharap bisa lolos dari Pressure Test, rupanya hadiah permainan ini tak sebesar yang disangka Victor. Sebagai pemenang mini game, Victor mendapatkan waktu memasak tambahan sebanyak 15 menit.

Meski tak sesuai harapan, setidaknya Ia punya kesempatan menang yang lebih besar, kan? Bisakah Victor manfaatkan keuntungan yang satu ini?

