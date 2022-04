TOP 6 MasterChef Indonesia Season 9 semakin seru hari ini, Minggu (10/4/2022). Pada babak pressure test, para peserta MasterChef Indonesia menghadapi tantangan super seru dan sulit.

Challenge ini diberi nama 'Tantangan Limited Appliances'. Peserta harus menyajikan hidangan dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh juri. Ketiga juri, Chef Juna, Chef Arnold dan Cher Renatta Moeloek meminta peserta untuk memasak tanpa kompor dan oven!.

"Kalian ga boleh ke utensils room sama sekali, kalian juga tidak diperbolehkan menggunakan kompor dan oven di bench kalian. So it's gonna be fun ya." ucap Chef Renatta menjelaskan aturan mainnya.

Sontak saja seluruh peserta yang harus masuk pressure test kali ini yaitu Palitho, Indra, Victor dan Machel kompak terkejut. Kebingungan hingga keraguan tampak jelas menghinggapi mereka.

“Waduh gaboleh pakai oven dan kompor, kacau,” ucap Indra.

“Tanpa kompor dan oven, aduh masak apa ya,” ujar Victor bingung.

“Super challenging, thinking more.” seru Palitho mencoba menenangkan diri.

Tantangan tersebut terasa semakin seru dan menegangkan karena kontestan hanya diberikan waktu memasak selama 45 menit

