TOP 6 MasterChef Indonesia Season 9 episode hari ini, Minggu (10/4/2022) berlangsung sengit. Empat peserta MasterChef Indonesia masuk pressure test berjuang untuk tetap bertahan di galeri.

Palitho, Victor, Indra dan Machel beradu nasih dalam tantangan “Limited Applianced”. Mereka ditantang memasak tanpa kompor dan oven.

Setelah bertarung mati-matian menghidangkan masakan terbaik, ketiga juri: Chef Arnold, Chef Juna dan Chef Renatta Moeloek memutuskan dua nama harus meninggalkan galeri, yakni Indra dan Machel.

Artinya, kini menyisakan empat peserta untuk bertarung di Top 4 MasterChef Indonesia Season 9. Siapa saja mereka?

Top 4 MasterChef Indonesia akan menyajikan persaingan Arsyan, Cheryl, Palitho dan Victor. Siapa peserta yang langkahnya akan terhenti? Saksikan Top 4 MasterChef Indonesia Season 9 setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI!

Hasil hidangan peserta di Pressure Test

Empat peserta yang masuk Pressure Test, Indra, Machel, Palitho dan Victor harus memsak dengen penuh keterbatasan. Mereka ditantang memasak tanpa kompor dan oven.

Setelah berjuang membuat hidangan terbaik agar tetap bertahan di galeri, tibalah penilaian dari para ketiga juri, Chef Juna, Chef Arnold, dan Chef Renatta Moeloek. Dimulai dari Mushroom Risotto with Panseared Scallops masakan dari Palitho yang dikomentari Chef Juna.

"Mushroom flavour it's good ya, gurih umami, flavour full, one think bad the scallop, scallop ukurannya kecil, bisa ditukar dengan yang lain. Selain ukuran scallop tapi the seared, scallop to be look good," ujar Chef Juna.

Kemudian ada hidangan Victor. Dia membuat Chimichurri Steak with Crunchy and Creamy Potato. Menurut Chef Renatta, Victor memilih hidangan yang aman pada pressure test kali ini.

"Tidak terlalu adventurous, pomme purree nice, creamy, cimichurri bisa di-chop lebih halus dan ditambah acid will be nice. Gak terlalu banyak major wrongs, i was expecting for you," ungkap Chef Renatta.

Selanjutnya ada Machel yang membuat hidangan Roti Goreng dengan Mayo, Ayam Krispi dan Cabai Ijo. Chef Arnold mengatakan, hidangan Machel first look doesn't look so good.

"Tapi begitu dimakan like it. Bisa dipotong lebih rapih lagi, bisa diolesin mayonaise lagi. Salsa Verde thing terlalu halus, tapi lot of flavour, roti goreng gak bantet, nice," tutur Chef Arnold.

Terakhir ada Indra yang membuat hidangan Grilled Pineaplle, Honey Yogurt and Coconut Sorbet. Menurut Chef Renatta, Grill pineapple is nice.

"Tapi untuk grill, kurang grill, dan hanya sedikit spice yang terasa, maybe honey dan yogurt bukan komponen yang cukup untuk melengkapi the hole dish, body-nya kurang," ujar Chef Renatta.

Setelah mencicipi semua hidangan keempat peserta, ketiga juri melakukan delibrasi dan hasilnya memutuskan Indra dan Machel harus mengubur mimpinya menjadi The Next MasterChef Indonesia.

Indra pun menyampaikan salam perpisahan kepada peserta yang masih terus berjuang di galeri. Tak lupa dia mengucapkan terima kasih kepada orangtuanya.

"Buat orangtua saya juga terima kasih dengan segala doanya, dengan pengorbanannya..alhamdulilah Indra sudah sampai di enam besar, kita syukuri, kita berjuang lagi di luar, bismillah saja," ungkap Indra.

Begitu pun Machel yang tak kuasa menahan air mata saat mengucapkan salam perpisahan. "Yang bikin aku sedih sih pembuktian ke orangtua ya. Karena mama dan papa aku setiap telponan itu selalu mendukung aku," tutur Machel.