BAGI beberapa orang, puasa dapat menurunkan berat badan. Namun, bagi sebagian lainnya, puasa justru bisa meningkatkan berat badan. Hal ini biasanya dari konsumsi takjil yang tak terkontrol.

Umumnya, takjil adalah camilan yang didominasi rasa manis. Mengonsumsinya saat berbuka puasa tanpa kontrol tentu akan membuat gula darah melonjak yang berujung pada kenaikan berat badan.

"Kita mungkin suka berbuka puasa dengan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, seperti daging berlemak, jeroan, junk food, atau makanan tinggi lemak jenuh lainnya, seperti makanan/minuman bersantan, gorengan, sebagai reward setelah berpuasa selama belasan jam. Alhasil, kadar kolesterol jahat dalam tubuh pun meningkat,” jelas dokter spesialis gizi klinis di RS Siloam Kebon Jeruk dr Sheena R Angelia, MGizi, SpGK, seperti dikutip Okezone.com pada Selasa (5/4/2022).

Karenanya, ada baiknya jika Anda mengganti produk camilan Anda dengan makanan ringan yang lebih sehat. Dalam hal ini, Nutrimart bisa dijadikan andalan karena produk-produk Nutrimart dikenal rendah gula dan lebih sehat.

Sebut saja berbagai produk Tropicana Slim-nya yang memang cocok untuk diet. Seperti Tropicana Slim Hokkaido Cheese Cookies, Tropicana Slim Korean Goguma Cookies, Tropicana Slim Klepon Cookies, dan Tropicana Slim Sirup Orange.

Cookies tersebut merupakan makanan ringan yang rendah gula sehingga Anda tetap bisa menjaga berat badan. Dengan catatan, pastikan konsumsinya tidak berlebihan dan sesuai dengan keterangan saji di kemasan ya!

Meski tergolong sebagai snack sehat, namun Tropicana Slim Cookies series ini memiliki rasa yang lezat lho! Sehingga, Anda dan keluarga pun bisa sama-sama menikmatinya dan nggak ngebosenin.

Begitu juga dengan sirupnya, rasa jeruk yang menyegarkan ini tentunya akan melepaskan dahaga Anda setelah seharian berpuasa ketika dikonsumsi pada saat berbuka.

Kebetulan banget, produk-produk Nutrimart ini bisa Anda dapatkan di AladinMall by Mister Aladin dengan harga lebih murah lho! Karena, AladinMall by Mister Aladin memberikan harga spesial khusus untuk Anda berupa diskon hingga 28 persen.

Yuk buruan diborong produk-produk unggulan Nutrimart untuk mendukung program diet Anda hanya di AladinMall by Mister Aladin. Karena, periode promonya terbatas yakni hanya 1 hingga 11 April 2022.

Selain produk-produk Tropicana Slim, Nutrimart juga punya produk andalan lainnya yakni HiLo Milky Brown Sugar dan HiLo Chocolate Taro. Kedua susu yang enak ini akan membantu tumbuh kembang anak untuk mendapatkan tinggi badan ideal dan juga menambah kecerdasan.

Tunggu apa lagi, yuk buruan borong semua kebutuhan diet Anda dengan produk Nutrimart hanya di AladinMall by Mister Aladin. Belanja di AladinMall by Mister Aladin, Anda bisa mendapatkan harga yang lebih murah plus gratis ongkir hingga Rp15.000.

