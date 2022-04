OUTFIT ala Krisdayanti dalam artikel ini bisa kamu jadikan inspirasi jika ingin tampil modis dan kekinian untuk acara bukber (buka bersama). Meski sudah berusia 47 tahun, pesona sang Diva yang melekat pada Krisdayanti masih terus terpancar, seolah tak luntur dimakan waktu.

Bahkan, Krisdayanti yang saat ini sudah menjadi nenek atau dipanggil Grandmi, tetap terlihat awet muda, cantik, fit dan stylish. Berbagai outfitnya yang modis bisa kamu jadikan inspirasi dalam bergaya, termasuk saat menghadiri acara buka puasa bersama. Seperti apa? Intip enam potretnya berikut ini, dirangkum dari akun Instagram pribadinya, Senin (11/4/2022)

1. Beautiful dress





Kalau ingin tampil feminin, kamu bisa ikuti gaya Krisdayanti yang satu ini. Dia tampak begitu anggun dalam balutan wrap dress kuning dengan detail brokat yang cantik di sekujur tubuhnya. Terlebih rambutnya dibiarkan tergerai dengan sentuhan styling wavy blow. Aksesori anting dan satu gelang berlian yang terkesan fancy pun semakin menyempurnakan penampilannya.

Untuk alas kaki, Krisdayanti memilih high heels kuning agar tetap matching dengan busananya. Pesona Krisdayanti pun semakin terpancar kala tersenyum manis dan berpose manja memiringkan kepala. Gaya Krisdayanti ini tampak seperti anak remaja kan? "Mimi lagi mode ABG," tuli all****.

2. One set brokat





Perpaduan kain brokat dengan satin yang mengkilap bisa memberi kesan mewah nan elegan pada penampilan kamu, seperti gaya Krisdayanti yang satu ini. Meski hanya memakai atasan brokat kuning pastel dan rok satin, tapi pesona seorang Diva bersinar begitu terang di potret ini.

Terlihat, detail brokat pada baju dan aksen ruffle pada bagian rok itu memberi kesan anggun yang elegan pada penampilan Krisdayanti. Apalagi satu sisi geraian rambutnya dibiarkan menjuntai ke depan. Dengan pulasan makeup flawless look dan lipstik nude, penampilan Krisdayanti pun semakin sempurna. So pretty!

3. Smart casual style





Krisdayanti memang tak pernah gagal soal memadupadankan busana. Di sini, dia tampil modis dengan busana smart casual, memadukan kaus dan blazer bernuansa hijau dengan ripped jeans bak anak muda. Tak lupa, wajahnya dirias cantik dengan makeup flawless look dan lipstik nude agar riasan matanya lebih popped up. Krisdayanti juga memberikan sedikit kontur untuk menegaskan tulang pipi serta highlighter pada tulang hidungnya. Dilengkapi dengan tatanan rambut kuncir setengah, pesona Krisdayanti pun semakin terpancar. Apalagi sambil berpose menopang dagu seperti ini. So gorgeous!

4. Ciamik bergaya kasual Krisdayanti tampil ciamik dalam balutan busana kasual, memadukan blus floral merah muda dengan jeans blue light. Dia juga memakai belt hijau tosca dari Valentino untuk memberi kesan effortless fancy yang elegan. Yap, meski terlihat simpel, tapi pesona Krisdayanti benar-benar terpancar di potret ini. Apalagi rambutnya yang bergelombang dibiarkan menjuntai. Dengan pulasan makeup flawless look dan alis yang on fleek, Krisdayanti sukses menghipnotis publik! "Mimiiiii cakepnya tiada tara," tulis vch****. 5. Cantik dalam balutan busana Muslim Outfit buka puasa bersama belum lengkap tanpa busana Muslim. Krisdayanti memilih pakai gamis pink dengan motif abstrak di bagian bawah, kemudian dipadukan dengan pashmina pink agar tetap matching. Model hijabnya pun simpel, satu sisi dibiarkan menjuntai di depan dan satu sisi lagi disibak ke belakang. Dilengkapi dengan riasan flawless look, penampilan Krisdayanti pun semakin maksimal. Cantik banget kan? 6. Elegan pakai batik dress Batik tak hanya dipakai ke kondangan saja, bisa juga untuk acara-acara seru, seperti buka puasa Ramadan bersama teman-teman. Tak hanya elegan, batik Cirebon yang dikenakan Krisdayanti ini juga terlihat begitu modis dengan jahitan model balon pada bagian lengan. Lalu, padukan saja dengan high heels bludru biru, seperti Krisdayanti. Selain anggun dan girly, kamu pasti bakal tampil lebih eye catching saat bukber nanti!