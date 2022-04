ATLET MMA Brooke Mayo terkenal dengan paras cantik dan tubuhnya yang semampai. Dia adalah mantan pemain sepak bola Divisi-I yang mengambil Jiu-Jitsu setelah mengalami cedera dan mengakhiri karir sepak bolanya.

Mayo telah mengalami kekalahan TKO ronde ketiga dari Veta Arteaga dalam debut Bellatornya, sebelum menghadapi kekalahan mutlak dari Kaytlin Neil. Meskipun begitu, para penggemar tetap setiap mendukung Brooke Mayo mencapai karier emasnya.

Di luar pertandingan, Brooke Mayo juga memiliki sisi feminin. Tak jarang dia tampil seksi nan modis di berbagai kesempatan. Seperti apa? Intip enam potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @bmayo1313.

Casual style

Atlet MMA Brooke Mayo tampil kasual memadukan tank top putih dengan hot pants model unfinished cut yang super pendek. Aksen rebel dari hot pants itu memberi kesan edgy tersendiri pada penampilannya. Paha mulusnya pun langsung terekspos di kamera, tak terkecuali gambar tatonya.

Mayo memadukan outfitnya dengan sneakers klasik warna hijau tosca untuk memberi kesan simpel namun tetap modis. Tak lupa, kacamata hitam pun turut dipakai sebagai aksesori. Dengan geraian rambutnya yang sedikit messy, Brooke Mayo tampak begitu seksi.

Sexy effortless

Atlet MMA Brooke Mayo tampil seksi dalam balutan wrap top abu-abu yang dipadukan dengan celana panjang hitam. Yap, model lilit dari baju lengan panjang itu membuat kulit mulus dan area dadanya terekspos di potret ini.

Aura keseksian Mayo semakin terpancar kala rambutnya dibiarkan tergerai dengan sentuhan styling curly. Dengan makeup natural look dan riasan mata yang terkesan bold, pesona Brooke Mayo sukses menghipnotis pandangan publik. "That is a stunning top," tulis jtb****.

Sexy dress Atlet MMA Brooke Mayo tampil seksi dalam balutan sleeveless dress hitam dengan detail payet yang indah. Sekilas, dress itu mungkin tampak seperti menerawang, padahal tidak. Ini membuat aura keseksiannya semakin membara kala berpose di depan cermin dengan lipstik merah meronanya. Ditambah lagi potongan v-neck dari dress itu begitu rendah, menampilkan belahan dadanya. Pesona kecantikan Mayo semakin bertambah dengan riasan makeup bold look dan alisnya yang on fleek. Dengan geraian rambut lurusnya yang indah, Brooke Mayo tampak begitu menawan. "Beautiful and sexy," tulis bat****. Stunning silk dress Atlet MMA Brooke Mayo tampil elegan dalam balutan silk dress hijau model cowl neck. Yap, potongan tinggi di sisi samping dress itu membuat gayanya terkesan seksi di sini. Apalagi dress Mayo tampak tersingkap kala duduk sambil menyilang kaki di bangku merah. Paha mulus dan gambar tatonya pun langsung menjadi sorotan. Tak lupa, dia juga memakai aksesori kalung untuk memberi kesan fancy yang elegan. Wajahnya pun dirias cantik dengan makeup bold look dan lipstik merah agar lebih menawan. Sementara rambutnya dibiarkan tergerai ke samping membuat pesonanya semakin bertambah. Sambil tersenyum manis berpose di bangku singgahsana, Brooke Mayo tampil begitu stunning. Black outfit Brooke Mayo tampil elegan dalam busana sporty serba hitam. Dia memadukan long sleeve t-shirt dengan celana legging yang ketat membuat tubuh atletisnya terpampang jelas di kamera. Wajahnya dipercantik dengan riasan natural look dan lipstik nude yang tak tampak pucat di wajahnya. Pesonanya semakin bertambah kala rambut pirangnya digerai menyamping dengan sentuhan styling curly blow. Meski sekilas terlihat sederhana, tapi pesona kecantikan Brooke Mayo benar-benar terpancar di potret ini. So pretty! Supermodel looks Brooke Mayo tampil bak supermodel di sini. Dalam balutan halter neck dress biru yang mewah, pesona kecantikan atlet MMA ini benar-benar membara. Apalagi rambutnya dibiarkan menjuntai tersibak angin. Pulasan makeup flawless look dan lipstik pink yang cerah pun semakin menyempurnakan penampilannya. Selain cantik, Brooke Mayo juga terkesan seksi di sini. Dress itu dibiarkan tersingkap memamerkan kulit mulus dan paha seksinya. Dia memadukan outfitnya dengan ankle strap hitam untuk memberi kesan anggun yang elegan pada penampilannya. Sambil berpose dengan pemandangan laut dan langit yang indah, Brooke Mayo tampak begitu memesona. Perfect!