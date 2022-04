GEJALA Covid-19 di dunia pada umumnya yaitu menyerupai flu atau pilek. Namun belum lama ini, Pelayanan Kesehatan Nasional (NHS) mengungkapkan sejumlah gejala terbaru dari virus Covid-19.

Daftar gejala resmi diyakini telah diperbarui pada Jumat sore, lebih dari dua tahun setelah pandemi. Sebelumnya, hanya tiga gejala resmi Covid yang terdaftar yaitu suhu badan tinggi, batuk terus-menerus dan hilangnya penciuman atau rasa.

Saat ini telah ada sembilan gejala tambahan telah ditambahkan ke daftar resmi NHS. Daftar gejala baru yaitu;

Sesak napas

Merasa lelah atau lelah

Tubuh yang sakit

Sakit kepala

Sakit tenggorokan

Hidung tersumbat atau berair

Kehilangan selera makan

Diare

Merasa sakit atau badan sakit

Di sisi lain, melansir Times of India penelitian yang dilakukan oleh para peneliti The Chinese University of Hong Kong, orang yang terinfeksi virus menular memiliki risiko lebih besar terkena penyakit mata kering (DED).

Hal tersebut diketahui dari kesimpulan setelah meninjau 228 kasus pasien Covid-19 yang pulih dari satu hingga tiga bulan setelah infeksi.

Sebuah studi tinjauan tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 10 orang yang terinfeksi virus corona baru memiliki gejala masalah mata dan masalah yang paling umum adalah kekeringan. Diyakini bahwa mungkin ada hubungan antara Covid 19 dan enzim pengubah angiotensin 2 (ACE2); sel-sel menyajikan membran yang menutupi bagian depan mata dan bagian dalam kelopak mata.

