Sudah menjadi tradisi jika umat muslim ingin mengenakan pakaian baru saat Lebaran. Karenanya, tak jarang dari mereka yang sudah mulai berburu produk fashion sebagai penunjang penampilannya saat Lebaran.

Biasanya, orang-orang cenderung menginginkan busana sarimbit untuk digunakan saat Lebaran. Menurut Desainer Dewi Permata Sari, sarimbit merupakan Bahasa Jawa yang berarti baju samaan atau couple.

"Mengenakan sarimbit bersama keluarga pastinya membuat tampilan lebih serasi dan modis. Apalagi menyambut Hari Raya Idulfitri tahun ini, koleksi sarimbit masih diburu," kata Dewi Permata seperti dikutip Okezone, Minggu (10/4/2022).

Akan tetapi, berbelanja baju Lebaran saat puasa bisa menjadi aktivitas yang melelahkan bagi sebagian orang. Solusinya, kamu bisa berbelanja aneka produk fashion dan yang lainnya di AladinMall by Mister Aladin.

Pasalnya, AladinMall by Mister Aladin merupakan e-commerce yang menyediakan produk terlengkap. Mulai dari fashion, makanan, minuman, dan juga perlengkapan rumah tangga. Selain itu, kamu nggak perlu menghabiskan tenaga untuk pergi ke pusat perbelanjaan. Cukup belanja dari rumah, kamu sudah bisa mendapatkan produk tersebut.

Selain praktis, belanja di AladinMall by Mister Aladin sudah pasti lebih hemat lho! Soalnya, AladinMall by Mister Aladin selalu kasih harga yang lebih murah buat para pelanggan. Di samping harganya yang murah, AladinMall by Mister Aladin juga mengadakan Promo Tawaran Diskon Terus (TADIRUS) yang memberikan diskon hingga 80 persen.

Selain bisa mendapatkan diskon hingga 80 persen, Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan gratis biaya ongkos kirim (ongkir) menggunakan JNE. Soalnya, dengan menggunakan jasa kirim JNE, kamu berkesempatan untuk mendapatkan potongan harga ongkir hingga Rp 15.000 yang berlaku hingga 6 Mei 2022.

Pilihan Produk Unggulan untuk Promo TADIRUS

AladinMall by Mister Aladin tahu banget kebutuhan pelanggannya. Menyambut Lebaran, AladinMall by Mister Aladin pun memberikan promo produk fashion hingga 80 persen. Ada banyak pilihan produk fashion yang bisa kamu pilih sesuai selera dengan harga yang lebih murah hanya di AladinMall by Mister Aladin.

Namun, buat kamu yang masih bingung ingin membeli produk fashion apa, nggak perlu khawatir karena AladinMall by Mister Aladin akan memberikan rekomendasinya. Kamu bisa mendapatkan Elle Handbag, Tatuis Mukena, berbagai produk fashion wanita dari Brand Figure dan Legiteamate, perhiasan dari Lino And Sons, baju koko dari MANLY, sarung, serta kemeja dari Kainkan Ladin Paint.

Semua produk tersebut bisa kamu dapatkan dengan diskon hingga 80 persen. Tunggu apa lagi, buruan borong produk incaranmu di AladinMall by Mister Aladin. Karena, cuma AladinMall by Mister Aladin yang bisa kasih harga lebih murah serta promo menarik setiap harinya!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi smartphone di Google Play Store atau App Store.

(DRM)