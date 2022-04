BUSANA bernuansa klasik nan simple masih jadi primadona perempuan menyambut hari Lebaran. Kesan sederhana namun tetap indah di mata menjadi kekuatan dari busana seperti itu.

Namun, agar lebih spesial Anda bisa bermain dengan dress bernuansa floral di hari Lebaran. Corak bunga yang kecil bisa jadi pilihan jika Anda tidak suka dengan pattern big flower yang memenuhi seluruh dress.

Koleksi 'Forget Me Not' hasil kolaborasi antara jenama et cetera dengan Puru Kambera bisa jadi alternatif pilihan busana Lebaran tahun ini. Di koleksi tersebut, desainer menonjolkan keindahan bunga sebagai statement utamanya.

Forget Me Not sendiri diketahui adalah jenis bunga yang berasal dari genus Myosotis dari famili Boraginaceae. Karakter bunga ini yang kecil dan cantik sesuai dengan DNA et cetera itu sendiri.

"Koleksi et cetera X Puru Kambera ini didesain secara acak namun berirama, menampilkan keindahan bunga Forget Me Not yang menyatu dengan corak Puru Kambera yang khas," ungkap Susanna, Brand Leader et cetera, dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal, Senin (11/4/2022).

Kesetiaan yang menjadi makna dari bunga Forget Me Not pun menjadi dasar terpilihnya bunga ini sebagai pattern utama koleksi terbaru jenama tersebut menyambut Lebaran 2022.1

Dari sana, kata Susanna, et cetera ingin membuat para perempuan merasa luar biasa dalam kesederhanaan dan kesetiaannya. Kesan klasik yang melekat dalam jenama tersebut pun memberi makna khusus bagi pemakainya. Dalam koleksi ini, tersaji enam koleksi baju Lebaran dengan tiga koleksi scarf-nya. Pada dress, jenama lokal tersebut menyuguhkan koleksi tunik lengan panjang, blus lengan panjang, dan maxi dress long sleeve. "Lewat koleksi kolaborasi ini, Pura Kambera memperlihatkan ciri khas utamanya yaitu lanskap alam, khususnya lanskap Indonesia. Keindahan alam tersebut tergambar dalam tiap koleksinya dan ini yang bakal membuat perempuan semakin terlihat menarik di hari Lebaran," tambah Ragil Silvia, Founder Puru Kambera.