CEMAS merupakan perasaan yang wajar dirasakan setiap orang. Namun, jangan sampai perasaan cemas itu berlebihan dan berubah menjadi gangguan kesehatan mental seperti anxiety disorder atau gangguan kecemasan.

Dalam hal ini, Podcast Aksi Nyata Perindo #DariKamuUntukIndonesia membahas tentang gangguan kecemasan di generasi anak muda. Dalam tajuk ‘Ini Jurus Kupas Tuntas Hempas Anxiety Buat Gen Z’, Herjuno Syahputra selaku host membahas seputar kesehatan mental bersama psikolog Mazdha Ariefriyendho.

Salah satunya tips mengatasi perasaan cemas agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih jauh lagi. Mazdha menjelaskan, hal pertama yang harus dilakukan adalah aware and accepting.

“Tahap ini adalah observing emosi kita. Mungkin ada perasaan kesal atau ada pikiran-pikiran yang mengganggu, yang membuat tidak nyaman, aware dengan itu. Setelah aware, kita menerima,” kata Mazdha seperti dikutip dari YouTube Partai Perindo, Senin (11/4/2022).

BACA JUGA : 7 dari 10 Gen Z Rasakan Gejala Depresi Selama Pandemi, Ini Kata Psikolog

Kemudian tahap selanjutnya jika dibutuhkan adalah release. “Kedua adalah release, detoks. Ada berbagai cara. Menangi, menulis, melakukan hobi yang kita sukai juga bisa. Tapi jika intesitasnya tinggi, maka bisa membutuhkan bantuan profesional,” ujarnya.

BACA JUGA : Podcast Aksi Nyata Perindo: Medsos Bisa Picu Stres, Begini Cara Atasinya

Lalu cara terakhir yakni rekonstruksi agar tidak mengalami hal serupa. “Pikiran itu luas dan liar, kita harus pegang pakemnya, we are the boss. Jadi, ingat, kita punya hak kewajiban dengan apa yang mau atau kita ambil di pikiran kita,” kata Mazdha.

“Yang bahaya itu self defeating. Kalau itu terjadi, lama-lama bisa jadi kecemasan dan depresi. Tetapi once kita melakukan konfrontasi, kita bisa lebih bangkit,” ujarnya.

(hel)