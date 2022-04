CLARISSA Herliani Tanoesoedibjo jadi salah satu peraih penghargaan di ajang Indonesia’s Beautiful Women (IBW) 2022. IBW merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada perempuan-perempuan Indonesia yang bukan hanya cantik, tapi juga berprestasi dan memberikan inspirasi.

Tahun ini majalah HighEnd telah memilih 14 perempuan Indonesia penerima penghargaan Indonesia’s Beautiful Women (IBW) 2022 dengan latar belakang dari berbagai profesi dan usia, lewat gelaran Indonesia’s Beautiful Women (IBW) 2022 mengusung tema “The Atlas of Beauty”.

Berhasil didapuk sebagai salah satu peraih penghargaan dari latar belakangnya berprofesi di dunia industri media. Clarissa Tanoesoedibjo mengaku selain senang, ia merasa terhormat karena bersanding dengan 13 perempuan cantik, hebat, berprestasi dan menginspirasi lainnya.

“Perasannya happy kali ya, tapi ini saya rasa satu kehormatan juga karena saya bisa berdiri di sini bersama para perempuan cantik dan diakui lainnya," kata dia.

Kepada majalah HighEnd Magazine, perempuan yang sibuk memproduksi berbagai series lewat Vision+ ini menyebutkan kekagumannya karena telah bisa menemukan dan mengakui kehebatan dari 14 perempuan peraih IBW tahun ini.

“Saya akui salut kepada HighEnd Magazine karena menemukan, mengakui wanita-wanita hebat ini atas pencapaian, kesuksesan, dan kerja keras mereka. Ini juga menginspirasi para wanita lain di mana pun di bidang yang sama,” imbuhnya.

Terakhir, kepada sesama para perempuan muda di luar sana, Clarissa berharap dan berpesan untuk tidak pernah menyerah akan mimpi yang diinginkan dan berkarya menghasilkan sesuatu.

“Pesan saya jangan stop untuk berkarya, don’t give up on your dreams. Ya terus lah dijalanin karena suatu hari nanti kamu akan mencapai mimpi-mimpi tersebut,” tutupnya singkat.

(mrt)