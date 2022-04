SELAIN cantik, Shandy Aulia dikenal sebagai selebriti selebriti dengan imej seksi. Ini lantaran Shandy Aulia tak jarang mengunggah foto yang dinilai terkesan seksi ke akun media sosialnya.

Salah satunya terlihat pada unggahan foto terbaru artis yang dijuluki Hot Mom tersebut di Instagram pribadinya. Shandy Aulia mengunggah foto mirror selfie di pusat kebugaran.

Rutin olahraga memang menjadi salah satu rahasia ibu satu orang anak ini menjaga bentuk tubuh idealnya. Dalam foto tersebut, Shandy Aulia tampil dalam balutan sportwear dengan gaya rambut dikuncir ekor kuda menyisakan poni belah tengah.

Artis cantik berusia 34 tahun tersebut mengenakan sport bra warna putih dipadukan legging sporty nude. Berpose berdiri, tampak lekuk tubuh Shandy Aulia dari samping yang begitu ramping dengan perut ratanya.

Selain terlihat fit dan bugar, tentu saja kesan seksi juga terpancar dari penampilan istri David Herbowo tersebut. Ini tak terlepas dari body goals Shandy Aulia yang sudah 'emak-emak' masih terlihat bak seorang gadis.

Unggahan fotonya pun langsung dibanjiri beragam komentar dari netizen. Hampir sebagian besar dari netizen dibuat salfok melihat body goals Shandy Aulia, bahkan sampai minder!

"Body nya cakep bgt ๐Ÿ˜," ujar @irma_ni***

"Udah emak2 tapi body masih kek anak gadis ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿฅบโค๐Ÿ”ฅ" sambung @zulfavara***

"Pengen๐Ÿ”ฅ๐Ÿ˜," timpal @winda_ch***

"Coba aja badan gw kayak gini ๐Ÿ˜," sahut @aprikanti_am***

"Untung udah buka puasa kalau belum mah bahaya," kata @rindip_sujatma***

"SรฉฤŸฤฃลŸรฝ ,,,Gorgeous ...!!!," tutur @__dewapamu***

"Ka Shandy Aulia artis paling kece and beatyfull.. and sexy yank lain. Kaga.... Hehehe... Is cooll ka....," sanjung @leksiwa***

(hel)