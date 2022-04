ARTIS cantik Jennifer Lopez kembali dilamar oleh aktor dan sutradara, Ben Affleck pada akhir pekan lalu, menjadikan keduanya resmi telah bertunangan.

Pasangan kekasih yang pernah kandas ini memang kembali merajut kisah asmara, setelah 20 tahun berselang. Melamar Jennifer Lopez untuk menjadi istrinya, Ben diketahui memberikan cincin berlian 8,5 karat warna hijau.

Ada alasan tersendiri mengapa sutradara film Argo tersebut memilih cincin berlian warna hijau untuk melamar diva berusia 52 tahun tersebut.

Ternyata, dari pengakuan JLo ewat tayangan video dalam “On the JLo” untuk penggemarnya, aktris dan penyanyi itu menyebut warna hijau adalah warna favoritnya.

“Hijau adalah warna favoritku dan juga sekaligus warna keberuntunganku,” ujar JLo, seperti dikutip Page Six, Rabu (13/4/2022).

Pelantun hits On The Floor dan bintang film Marry Me itu menambahkan, ia kini tersadar kalau banyak momen bahagia dalam hidupnya yang menyertakan warna hijau di dalamnya.

“Sudah jelas hijau sekarang jadi warna keberuntunganku. Aku sadar banyak momen di hidupku, ketika di mana hal-hal menakjubkan terjadi ketika aku pakai warna hijau,” lanjut JLo.

Cincin berlian warna hijau dari Ben untuk Jennifer Lopez tersebut, disebutkan CEO Diamond Pro, Mike Fried memang langka dan berharga fantastis.

“Satu berlian hijau di ukuran itu sangat langka dan akan melampaui cincin pertunangan mereka sebelumnya. Saya akan perkirakan nilai cincin berlian hijau itu sekira USD5 hingga USD10juta, atau sekira Rp71,4 sampai Rp143,6miliar,” kata Mike.

(DRM)