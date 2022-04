GAYA penampilan Syahrini selalu mewah dan glamor. Terlebih setelah menyandang status sebagai nyonya Reino Barack.

Mewahnya gaya penampilan sehari-hari Syahrini, bukan hanya terlihat dari pilihan outfit dan aksesori branded keluaran berbagai rumah mode dunia yang ia kenakan. Tapi yang paling menonjol salah satunya, adalah tas mewah keluaran Hermes yang setia Syahrini jinjing dalam berbagai kesempatan.

Contoh salah satunya, seperti potret gaya terbaru Syahrini saat nongkrong cantik di Singapura baru-baru ini. Menyesuaikan dengan kemeja dan sepatu high heels toe tumps warna kuning matahari yang ia pakai,

Dalam memperlihatkan Syahrini sedang berpose tertawa cantik. Incess-begitu ia akrab disapa terlihat menjinjing tas Kelly dari Hermes.

Mengutip akun Instagram @fashionsyahrini2, Kamis (14/4/2022), tas Hermes warna kuning matahari berukuran kecil itu adalah Kelly Pochette Jaune Ambre Swift with GHW, yang jika dilihat dari laman situs The Luxury Flavor harganya dibanderil Rp227,9 juta per satu piece.

Nominal harga satu tas yang disebut para netizen, bisa dipakai membeli mobil dan rumah. โ€œTas kecil bisa untuk beli rumah,โ€ komentar akun Hand***ni_yunie , โ€œBisa buat beli mobil bestie, hahahaha โ€ tulis netizen pemilik akun bernama Ryan_***utra1

(hel)