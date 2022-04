ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) tengah memantau subvarian baru dari varian Omicron, BA.4 dan BA.5. Dari keterangan Badan Keamanan Kesehatan Inggris, pekan lalu kasus dari subvarian BA.4 ini sudah ditemukan ada di Afrika Selatan, Denmark, Botswana, Skotlandia, dan Inggris.

Sementara kasus dari subvarian BA.5, disebut juga sudah ditemukan keberadaannya di Afrika Selatan. Tak kunjung berhentinya kemunculan varian baru dari SARS-CoV-2, penyebab infeksi Covid-19, tentunya menimbulkan pertanyaan. Apakah di masa depan, akan lebih banyak varian baru dari virus SARS-CoV-2?

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Profesor Zubairi Djoerban dalam akun Twitter pribadinya menyebutkan kekhawatiran di atas memang bisa saja terjadi.

“Selama virus menyebar melalui populasi, mutasi terus terjadi dan keluarga Omicron terus berkembang, yang dengan cepat menggeser Delta,” bunyi cuitan Profesor Zubairi Djoerban, Rabu (13/4/2022).

Namun ia menambahkan, seiring dengan hal di atas, menurutnya mutasi virus menjadi virus dengan karakter yang sangat berbahaya kemungkinan nihil.

“Tapi, mutasi menjadi varian berbahaya mungkin tak akan ada lagi,” pungkas Profesor Zubairi.

Sebelum Omicron dengan kode BA.1 yang kini mendominasi kasus positif dan penyebaran di dunia. Dunia dan masyarakat global terlebih dahulu dihantam gelombang kedua akibat ganasnya varian Delta (B16172) yang pertama kali muncul di India pada akhir 2020, lalu disusul dengan kehadiran subvariannya yakni Delta Plus.

Sampai akhirnya, negara-negara di dunia digoncang dengan kehadiran Omicron (BA.1) yang hanya butuh waktu sekitar tiga hari untuk ditetapkan WHO sebagai varian of concern (VoC) yakni varian yang patut diwaspadai.

Omicron yang cepat mendominasi kasus Covid-19 di dunia, diketahui masuk ke Indonesia sekitar 15 Desember 2021 tersebut, dengan karakter jauh lebih mudah menyebar namun dengan keparahan dan kesakitan yang lebih ringan dibanding Delta. Sampai kini Omicron telah mendominasi.

Pasca Omicron, virus SARS-CoV-2 bermutasi lagi menjadi BA.2 atau biasa disebut “son of Omicron” atau “siluman Omicron”. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa BA.2 masuk dalam kategori variant of concern (VOC) atau varian yang perlu diperhatikan karena kenaikan kasusnya signifikan di banyak negara. Bahkan, kasusnya kini mendominasi dibanding BA.1, contohnya seperti dilapor NBC News, 72 persen kasus Covid-19 di Amerika kini didominasi oleh varian BA.2

Setelah BA.2, muncul lagi subvarian baru hasil mutasi virus, yakni Deltacron yang adalah kombinasi dari varian Delta dan Omicron. Kala kemunculannya diumumkan WHO, Deltacron sudah terdeteksi di beberapa negara Eropa yakni Prancis, Belanda, dan Denmark.