JAKARTA- Bulan Ramadhan menjadi salah satu momen tahunan yang paling ditunggu-tunggu. Berbagai momen ikonik pada bulan Ramadhan sudah bisa kita rasakan, seperti ngabuburit sambil menunggu waktunya berbuka puasa.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Prambors selalu setia menjadi teman ngabuburit Kawula Muda dengan menghadirkan sandiwara radio bertajuk Balada Cerita Ramadhan (BCR). Di tahunnya mengudara yang ke-19 ini, Balada Cerita Ramadhan siap kembali menghibur Kawula Muda dengan kisah-kisah yang fresh, inspiratif, lucu, dan menghangatkan.

Di tahun ini, Balada Cerita Ramadhan hadir dengan total 22 episode yang mengangkat banyak tema cerita, seperti keluarga, persahabatan, percintaan, bahkan horor. Berbagai macam cerita tersebut juga dihiasi dengan original soundtrack yang berbeda dari tahun sebelumnya.

Kali ini Balada Cerita Ramadhan berhasil menggandeng Raisa dengan single terbarunya berjudul “Berdamai” untuk menghiasi setiap episodenya. Yang membedakan Balada Cerita Ramadhan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah Kawula Muda hanya bisa mendengarkan full episode-nya secara exclusive di Prambors Apps. Mulai dari 4 April 2022, Kawula Muda bisa menikmati Balada Cerita Ramadhan serta berkesempatan untuk mendapatkan total hadiah senilai 50 Juta Rupiah dengan jawab pertanyaan kuisnya di Twitter.

Balada Cerita Ramadhan sukses didengarkan 16 ribu Kawula Muda pada tahun 2021. Data tersebut diperoleh dari 10 ribu Kawula Muda yang mendengarkan lewat siaran konvensional di 9 kota jaringan Prambors, yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Makassar dan Manado.

Sebanyak 6 ribu Kawula Muda lainnya mendengarkan secara streaming dari website Prambors. Balada Cerita Ramadhan juga meraih kesuksesannya pada tahun 2020 lewat topik-topik ceritanya yang mempunyai impression yang besar, sehingga berhasil menjadi pembahasan yang cukup tinggi di social media.

“BCR atau Balada Cerita Ramadhan ini tidak pernah absen tiap tahunnya nemenin Kawula Muda dari 19 tahun yang lalu. Salah satu program Prambors yang ditunggu-tunggu, itulah kenapa kita selalu semangat hadirkan program ini tiap bulan Ramadhan. Supaya bisa jadi temen yang menghibur Kawula Muda jalanin ibadah puasa Ramadhan.” tutup Iqbal Tawakkal, Brand Manager Prambors.

(Wid)