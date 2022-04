ATLET panjat tebing Sierra Blair Coyle memang sering berkompetisi di IFSC Climbing World Cup. Dia sukses menjuarai Knuckledragger's Ball pada 2011 serta menjadi kampiun Pan American Bouldering Champion 2018.

Saking sukanya dengan manjat-memanjat, Sierra sempat melakukan kegiatan yang tak lazim. Dia pernah memanjat gedung setinggi 140 meter atau setara 33 lantai sambil menggendong dua unit penyedot debu di punggung sebagai alat bantunya.

Meski demikian, Sierra tetap menggunakan tali pengaman untuk keselamatan. Hasilnya, dalam kurun waktu 30 menit, dia berhasil menaklukkan gedung setinggi 33 meter tersebut.

Sosok Sierra pun menjadi pusat perhatian. Selain kegiatannya yang ekstrem sebagai seorang wanita, parasnya yang cantik pun turut memikat hati. Seperti apa sosoknya? Intip enam potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @sierrablaircoyl.

Sexy bikini

Atlet panjat tebing Sierra Blair tampil seksi dalam balutan one shoulder bikini hitam. Yap, potongan cut out pada bagian pinggang itu mengekspos jelas perut ramping dan kulit mulusnya. Bikini hitam yang ketat itu juga menampilkan paha mulus Sierra di sini. Agar lebih maksimal, dia juga merias wajahnya dengan makeup simple look dan lipstik merah merona.

Sementara rambutnya dibiarkan tergerai rapi dengan sentuhan styling wavy. Dilengkapi kacamata gaya bermotif leopard, penampilan Sierra Blair pun semakin sempurna. Dia tak terlihat seperti atlet di sini, pesonanya terpancar bak supermodel. Bahkan disebut mirip Katy Perry oleh akun lie****.

Pajamas outfit





Kali ini atlet panjat tebing Sierra Blair berpose manja di atas ranjang. Dia tampil sederhana saja, memakai setelan piyama satin hijau bermotif polkadot. Meskipun begitu, aura keseksiannya tetap saja terpancar. Apalagi tali model spaghetti itu terlihat sangat tipis di bahunya.

Dengan geraian rambutnya yang lurus, Sierra Blair tampak begitu menawan. Pesonanya pun semakin terpancar kala melemparkan senyum lebar ke kamera. So pretty!

Sexy beach outfit Atlet panjat tebing Sierra Blair tampil seksi dalam balutan mini dress pantai putih yang menerawang. Yap, dress yang sengaja melorot dengan lubang yang terajut itu membuat bikini Sierra terlihat samar di sini. Aura keseksiannya semakin bertambah kala tersenyum manis saat berpose di depan cermin. Dilengkapi dengan aksesoris topi pantai, penampilan Sierra Blair pun semakin maksimal. "You look adorable," tulis mir****. Elegant dress  Atlet panjat tebing Sierra Blair tampil elegan dalam balutan dress bludru hijau emerald yang dipadukan leopard print boots. Potongan tinggi pada bagian paha membuatnya terkesan seksi di sini. Terlebih potongan v-neck yang rendah mengekspos jelas area dadanya. Sierra merias wajahnya dengan makeup simple look dan lipstik merah untuk memberi kesan bold. Sementara rambutnya dibiarkan tergerai ke samping membuat pesonanya semakin bertambah. Dengan senyum manisnya yang lebar, Sierra Blair tampak begitu menawan. Snake print bikini Sierra Blair memang tak pernah gagal mencuri perhatian. Di sini, dia berpose selfie mengenakan bikini merah bermotif kulit ular sambil selonjoran manja di tepi kolam. Pengambilan angle foto yang begitu dekat membuat belahan dadanya tampak mengintip di potret ini, tak terkecuali paha mulusnya. Tidak lupa, Sierra juga memakai kacamata gaya sebagai aksesori untuk memaksimalkan penampilannya. Dengan geraian rambutnya yang indah, Sierra Blair tampak begitu menggoda. Simple outfit Kali ini Sierra Blair tampil simpel memadukan kaus hitam dengan short pants army. Dia sengaja menggulung rapi kausnya untuk memberi statement yang modis pada penampilannya. Riasan wajahnya pun terkesan simpel, dipermanis dengan lipstik matte berwarna gelap agar lebih bold. Sementara rambutnya dibiarkan tergerai membuat pesonanya semakin bertambah. Dengan senyuman manisnya yang lebar, Sierra Blair sukses memikat hati para pria. "Absolutely gorgeous," tulis kpe****.