7 POTRET seksi Tante Ernie dalam artikel ini diposting sebelum bulan Ramadan. Tante Ernie sendiri sudah 'pamit' sementara dari Instagram pribadinya.

Unggahan terakhir Tante Ernie terpantau pada 2 April 2022, saat dirinya mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa kepada follower-nya.

Netizen pun ramai membalas unggahan tersebut di kolom komentar. "Jauhkan saya bulan puasa ini dari ig ig kek gini ,nanti kalo sudah lebran boleh lagi 🔥🔥🔥🔥," ungkap @fyanpr***.

"stop post foto sexy sampe lebaran ya tante 🙏🏻😁," ujar @kiply1***

Tante Ernie memang lekat dengan imej seksi karena sering tampil memakai busana terbuka. Terbuka sampai memperlihatkan belahan dada yang membuatnya dinilai kelewat seksi. Namun, bukan berarti perempuan yang dijuluki Tante Pemersatu Bangsa tersebut tak pernah tampil tertutup.

Tampil tertutup, bukan berarti Tante Ernie tak terlihat seksi, gak percaya? Berikut 7 potret seksi Tante Ernie tampil tertutup, dirangkum dari akun Instagram pribadinya @himynameisernie, Kamis (14/4/2022). 7 Potret seksi Tante Ernie dalam artikel ini diposting sebelum bulan Ramadan. Tante Ernie sendiri sudah 'pamit' sementara dari Instagram pribadinya.

Unggahan terakhir Tante Ernie terpantau pada 2 April 2022, saat dirinya mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa kepada follower-nya.

Netizen pun ramai membalas unggahan tersebut di kolom komentar. "Jauhkan saya bulan puasa ini dari ig ig kek gini ,nanti kalo sudah lebran boleh lagi 🔥🔥🔥🔥," ungkap @fyanpr***.

"stop post foto sexy sampe lebaran ya tante 🙏🏻😁," ujar @kiply1***

Tante Ernie memang lekat dengan imej seksi karena sering tampil memakai busana terbuka. Terbuka sampai memperlihatkan belahan dada yang membuatnya dinilai kelewat seksi. Namun, bukan berarti perempuan yang dijuluki Tante Pemersatu Bangsa tersebut tak pernah tampil tertutup.

Tampil tertutup, bukan berarti Tante Ernie tak terlihat seksi, gak percaya? Berikut 7 potret seksi Tante Ernie tampil tertutup, dirangkum dari akun Instagram pribadinya @himynameisernie, Kamis (14/4/2022).

Long Coat





(7 Potret Seksi Tante Ernie, Foto: @himynameisernie/Instagram)

Pertama ada momen ketika Tante Ernie liburan ke Amerika Serikat. Dia berpose berlatar Golden Gate Bridge di San Francisco yang ikonik.

Soal outfit, ibu tiga anak ini tampil stylish dengan outfit musim dingin. Tante Ernie mengenakan long coat coklat dengan turtleneck ketat warna hijau sebagai inner. Gayanya makin kece dengan memakai long boots warna hitam.

BACA JUGA :Â Pakai Bra Pink, Tante Ernie Hot Pamer Body Montok Berpose ala Mengikat Rambut

Outfit serba hitam





(7 Potret Seksi Tante Ernie, Foto: @himynameisernie/Instagram)

Masih momen Tante Ernie liburan di Amerika, kali ini dia mengenakan busana mock neck hitam dengan kancing depan. Perempuan berusia 46 tahun tersebut tampak fresh dan awet muda dengan senyum menyambut Tahun Baru.

"Happy new year! I wish you all a year filled with good opportunities and prosperity ğŸŽ‰ğŸŽ‰," ujar Tante Ernie kala itu.

BACA JUGA :Â Berpose Jambak Rambut, Seksinya Tante Ernie Pakai Tanktop Kulit Ngalahin Perawan!

Pose bareng Tora dan Dita





(7 Potret Seksi Tante Ernie, Foto: @himynameisernie/Instagram)

Berikutnya ada Tante Ernie foto bareng Tora Sudiro dan Dita Fakhrana. Tante Ernie mengenakan kemeja abu-abu dipadukan celana panjang hitam. Tak lupa sling bag yang membuat gayanya makin kece.

Body goals





(7 Potret Seksi Tante Ernie, Foto: @himynameisernie/Instagram)

Body goals bak gitar Spanyol salah satu yang membuat Tante Ernie tetap terlihat seksi dengan busana tertutup. Apalagi busana tertutup yang ketat membentuk lekuk tubuh seperti pada foto ini, Tante Ernie tetap terlihat seksi bukan?

Makin manis tampil tertutup (7 Potret Seksi Tante Ernie, Foto: @himynameisernie/Instagram) Kalau yang ini, Tante Ernie sedang menanti waktu jam berbuka puasa tahun lalu. Tante Ernie mengenakan dress floral warna biru. Agar penampilannya tak terkesan 'umbar aurat', Tante Ernie memakai jaket denim warna hitam. Mini dress (7 Potret Seksi Tante Ernie, Foto: @himynameisernie/Instagram) Selanjutnya ada Tante Ernie tampil dalam balutan mini dress warna abu-abu motif garis kuning-putih di bagian samping. Meski tertutup, busana yang ketat memperlihatkan lekuk tubuh Tante Ernie. Posenya bersandar di dinding pun menjadi tetap terkesan seksi. Masih kayak ABG (7 Potret Seksi Tante Ernie, Foto: @himynameisernie/Instagram) Terakhir ada foto Tante Ernie yang diunggah 2 tahun lalu. Tante Ernie tampak awet muda bak ABG dengan outfit casual. Dia memakai kaos warna pink ketat yang dipadukan celana jeans panjang. Dari 7 potret Tante Ernie tampil dalam busana tertutup tanpa pamer belahan dada tetap seksi bukan?