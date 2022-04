SINAR matahari alias sinar UV bisa membuat kulit terbakar dan meningkatkan risiko kanker kulit. Nah, salah satu cara efektif untuk mencegah kerusakan kulit adalah dengan memakai tabir surya atau sunscreen setiap hari.

Sayang, masih banyak orang yang meremehkan penggunaan sunscreen ini. Pasalnya, sunscreen dianggap hanya untuk mereka yang sering berada di ruangan terbuka atau bahkan ketika ke pantai saja. Padahal, mereka yang berada di dalam ruangan pun sebenarnya perlu karena sinar matahari tetap ada dan mampu masuk melalui celah-celah ruangan.

Ya, sunscreen sangat wajib dipakai setiap hari dengan takaran sekira 2 jari, bahkan harus rajin diaplikasi ulang setiap 2-3 jam sekali agar perlindungannya lebih optimal. Demikian yang disampaikan oleh dermatologist Claudia Christin MBSS, Ph.D.

“Efeknya mungkin tidak terlihat dalam beberapa minggu atau bulan, namun pasti akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan karena pada dasarnya sunscreen is a long-term skin investment,” tutur Claudia dalam acara Intimate Gathering: Soiree with Anessa The Launch of Anessa Renewal di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (13/04/2022).

BACA JUGA : Cuaca Mendung Tetap Harus Pakai Tabir Surya, Ini Alasannya

BACA JUGA : Beautypedia, 5 Bagian Tubuh yang Mungkin Anda Lewatkan saat Pakai Tabir Surya

Kriteria sunscreen yang bagus





Sunscreen sendiri tersedia dalam berbagai bentuk lotion, krim, salep, gel, semprotan, tisu, sampai lip balm. Bahkan beberapa kosmetik, seperti pelembab, lipstick, dan alas bedak sudah banyak yang mengandung sunscreen. Kendati demikian, Claudia mengatakan, ada tiga kriteria sunscreen yang baik untuk kulit, seperti berikut

1. Mengandung minimal SPF 30

Pilihlah sunscreen dengan kandungan (sun protection factor) setidaknya pada angka 30. Angka SPF mengacu pada level perlindungan terhadap sinar UVB. SPF 15 dapat memblokir 93 persen UVB, SPF 30 memblokir 97 persen UVB, SPF 50 memblokir 98 persen UBV, dan SPF 100 memblokir 99 persen UVB.

2. Berlabel Broad Spectrum Radiasi sinar UV terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Namun, dampak radiasi sinar UV yang paling berisiko pada kesehatan kulit adalah dampak dari jenis paparan radiasi UVA dan UVB. Nah, produk dengan fitur gabungan dalam melindungi kulit dari UVA dan UVB inilah yang disebut sebagai Broad Spectrum sunscreen. Dalam hal ini berarti tidak hanya melindungi dari akibat paparan sinar UVB saja, namun juga dapat melindungi kulit dari bahaya radiasi sinar UV secara menyeluruh. 3. Tekstur yang nyaman sesuai jenis kulit Pilihlah sunscreen dengan tekstur yang nyaman dan sesuai dengan jenis kulit Anda, baik sunscreen khusus untuk kulit kering, kulit berminyak, kulit berjerawat, hingga kulit sensitif. Dengan begitu, Anda bisa menjalani kehidupan yang aman dari sinar matahari. Akan tetapi, ingatlah bahwa meskipun penting, tabir surya saja tidak cukup. Carilah tempat teduh jika memungkinkan, kenakan pakaian anti sinar matahari, topi bertepi lebar, dan kacamata hitam anti UV, untuk strategi perlindungan matahari yang lengkap.