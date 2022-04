JELANG persalinan, Jessica Iskandar mendapat suprise baby shower dari Girls Squad. Istri Vincent Verhaag tersebut mengabadikan momen baby shower di Jakarta ke Instagram pribadinya, @inijedar.

Baby Shower Jessica Iskandar atau akrab disapa Jedar, kali ini tanpa kehadiran sosok Nia Ramadhani, salah satu sahabatnya di Girls Squad. Seperti diketahui, Nia Ramadhani masih menjalani rehabilitasi atas kasus narkoba yang menimpanya.

Berikut potret baby shower Jessica Iskandar yang dirangkum dari akun Instagram @inijedar, Jumat (15/4/2022).

Girls Squad is back!





Pertama potret Jessica Iskandar yang didampingi suami berfoto bersama Girls Squad tanpa Nia Ramadhani. Kehadiran mereka membuat Jedar tampak sumringah dan semangat menjelang persalinan.

"Girlsquad vol.2 is back❤️ Thank you for the baby shower surprise party!! Terima kasih buat semua yang sudah datang, terutama yang mempersiapkan semua ini. Aku dan baby no2 super happy bikin semangat untuk lahiran❤️" ungkap Jedar.

Makin cantik





Masih berpose dengan girls squad, Jedar tampak berpose memegang perutnya yang kian membesar memasuki trimester ketiga. Sembari tersenyum, Jedar tampak cantik dalam balutan dress.

"Jedar lagi hamil cantik banget😍😍😍😍😍," ujar @ristano***

Penampilan makin seksi jadi sorotan





Selain cantik, penampilan Jedar saat baby shower kali ini juga menjadi sorotan netizen. Mengenakan dress belahan dada rendah, penampilan Jedar dinilai netizen kelewat seksi.

"Aduh bajunya ,,,kaya orang GK punya baju si kak Jedar ,padahal yg lain pada sopan tu baju,,kenapa vulgar sendiri si," ungkap @nadelamau***

"Gilaaaa baju nya ka jedar...makin kesini makin vulgar ajh 😢," sambung @sitizah***

"Dressnya itu terbuka bgt," kata @si_sha***

Rona kebahagian





Selanjutnya ada wajah sumringah Jedar yang dia perlihatkan kepada suami. Rona kebahagian begitu terpancar dari Jedar jelang persalinan anak keduanya.

Saling memeluk Kini selalu ada sosok Vincent Verhaag, suami yang selalu mendampingi Jedar. Keduanya saling memeluk, Vincent tampak mengelus perut Jedar dengan penuh kasih sayang. Kecup sayang Terakhir ada potret Jedar mengecup pipi Vincent Verhaag. Momen manis jelang persalinan yang romantis banget kan.