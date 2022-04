DOKTER kandungan Thais Aliabadi yang membantu persalinan Nikita Willy menjadi viral di media sosial. Selain karena gayanya yang nyentrik saat proses persalinan, sosoknya yang kerap menangani keluarga Hollywood pun turut menjadi sorotan.

Ya, Thais Aliabadi rupanya adalah dokter langganan artis Hollywood, salah satunya Kylie Jenner. Ketika Nikita Willy hendak melahirkan saja, sang dokter sebenarnya sedang menghadiri acara TV The Kardashians.

Itulah alasan Thais berbusana nyentrik memakai gaun hitam model one shoulder dan heels tinggi kala menangani persalinan Nikita Willy. Dia tak sempat mengganti busana karena harus segera membantu persalinan aktris 27 tahun tersebut.

Terlepas dari persalinan Nikita Willy, Thais Aliabadi memang sangat terkenal di Amerika Serikat. Tak hanya karena kepiawaiannya sebagai dokter kandungan, tapi juga gayanya yang modis nan seksi. Lantas, seperti apa sosoknya? Intip lima potret Thais Aliabadi berikut ini, dikutip dari Instagram @drthaisaliabadi, Jumat (15/4/2022).

1. Simple dress





Thais Aliabadi tampil simpel dalam balutan dress mini hitam polos. Meski terlihat simpel, tapi gaya Thais ini tetap terkesan elegan. Apalagi dipadukan dengan stiletto heels krem yang tampak samar dengan warna kulitnya. Selain cantik, Thais juga terkesan seksi karena dress ketat itu tampak mempertegas lekuk tubuhnya yang semampai. Pesona kecantikan Thais semakin terpancar kala berpose tersenyum dan memainkan rambutnya. Dengan geraian rambutnya yang indah, Thais Aliabadi tampak begitu menawan. So gorgeous!

2. Romantic anniversary dinner





Thais Aliabadi tampaknya memiliki suami yang romantis dan rumah tangga yang harmonis. Lihat saja potret manis saat merayakan ulang tahun pernikahan ini, suaminya, Kambiz Tehranchi, yang memakai kemeja putih dan setelan jas hitam terlihat tak canggung mencium mesra pipinya. Bahkan, Kambiz juga merangkul lengan Thais agar keduanya semakin berdekatan.

Tentu saja aura kebahagiaan menyelimuti pasangan yang sudah menikah selama 30 tahun ini. Thais pun tampil begitu memukau dalam balutan dress pink yang berkelip dihiasi anting serta gelang fancy perak yang berkilau. Wajahnya terlihat cantik dengan pulasan makeup natural look dan geraian rambut pendeknya. Sambil berpose candid dan tersenyum, Thais Aliabadi tampak begitu memesona.

3. Beauty obgyn doctors





Pesona Thais Aliabadi memang berbeda saat memakai snelli alias jas dokter. Dengan geraian rambut pendeknya yang pirang, Thais Aliabadi tampak begitu menawan. Apalagi dilengkapi pulasan makeup simple look yang terkesan sedikit bold pada riasan matanya. Sambil tersenyum dan melipat tangan, pesona kecantikan sang dokter tampak begitu terpancar.

4. Elegant jumpsuit Usia 51 tahun tampaknya bukan halangan untuk bergaya bagi Thais Aliabadi. Ya, meski usianya sudah berkepala 5, tapi penampilan Thais masih sangat prima bak anak muda. Busananya pun tampak modis dan kekinian, memakai jumpsuit putih bertali spaghetti yang memang menjadi tren pada masanya. Yap, gaya Thais pun terkesan seksi di sini. Kulit mulus serta area dada yang terekspos membuat aura keseksiannya tampak membara. Apalagi lekuk tubuhnya yang langsing turut tersorot dalam balutan jumpsuit ketat itu. Pesona Thais semakin terpancar dengan pulasan makeup natural look dan geraian rambut pendeknya yang indah. Dia tak terlihat seperti dokter berusia 50-an di potret ini, pesonanya terpancar bak supermodel! 5. Bikini pink Thais Aliabadi memang cukup narsis di Instagram. Kali ini dia berpose selfie dalam balutan bikini pink sambil berjemur di bawah terik matahari. Potongan cut out pada bikini itu mendeskripsikan jelas bahwa sang dokter tak pernah ketinggalan zaman soal busana. Gayanya pun tampak maksimal dilengkapi aksesori kacamata hitam serta perhiasan yang berkilau. Sambil berpose selonjoran, Thais Aliabadi tampak begitu seksi.