PETENIS cantik Eugenie Bouchard memang memiliki segudang prestasi. Dia adalah pemain tenis Kanada pertama yang menempati peringkat 5 besar dalam format tunggal.

Eugenie Bouchard telah memenangkan gelar putri Wimbledon dan dinobatkan sebagai Pendatang Baru Tahun Ini WTA di akhir Tur WTA 2013. Bahkan, dia juga mendapat penghargaan WTA Most Improved Player untuk musim 2014.

Selain prestasi, parasnya yang menawan pun ikut menjadi sorotan. Apalagi Eugenie Bouchard memiliki body goals semampai idaman perempuan. Tak jarang dia pun tampil seksi nan modis di luar lapangan. Seperti apa? Intip enam potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @geniebouchard.

1. Sexy one sie

Petenis cantik Eugenie Bouchard tampil seksi dalam balutan one sie SKIMS yang tampak samar dengan kulitnya. Yap, sekilas, mungkin Bouchard tampak tak berbusana dengan outfit ini. Apalagi busana itu begitu ketat mempertegas lekuk tubuhnya. Aura keseksian Bouchard semakin terpancar kala berpose tersenyum manis sambil bergaya centil memainkan rambutnya. Meski tanpa pulasan makeup, wajahnya pun tetap terlihat cantik natural. "Sangat sangat sensual luar biasa dan sedikit transparan," tulis andr****

BACA JUGA :Â 6 Potret Sorana Cirstea, Petenis Seksi asal Rumania

2. Leopard mini dress

Petenis cantik Eugenie Bouchard tampil feminin mengenakan mini dress bermotif leopard. Dress berwarna putih disertai corak kulit macan tutul kuning hitam ini membuat penampilannya begitu stunning saat mejeng di tepi kolam renang. Apalagi pancaran sinar matahari turut menghujani tubuhnya. Pesona kecantikan Bouchard pun semakin berseri kala rambutnya yang lurus dibiarkan menjuntai tersibak angin. Dengan senyumnya yang manis, Eugenie Bouchard sukses menghipnotis pandangan publik!

BACA JUGA :Â 6 Gaya Seksi Petenis Cantik Paula Badosa, Juara Indian Wells 2021

3. Cute outfit

Petenis cantik Eugenie Bouchard tampak begitu menawan dalam balutan silk mini dress putih. Potongan tinggi pada bagian paha membuatnya tampak seksi di sini. Apalagi rambutnya yang bergelombang dibiarkan menjuntai begitu saja. Sambil berpose candid, Eugenie Bouchard tampil begitu memukau.

Agar lebih modis, dia memadukan dress itu dengan crop jacket hijau dan ankle strap heels putih. Gayanya semakin maksimal kala dipadukan dengan tas mungil yang transparan. Dengan geraian rambutnya yang bergelombang, aura keseksian Bouchard pun semakin terpancar.

4. Sexy dress

Petenis cantik Eugenie Bouchard berpose manja sambil duduk di sofa. Dalam balutan slik mini dress pink, gayanya pun terkesan seksi di sini. Apalagi potongan v-neck dress itu tampak rendah, mengekspos jelas area dada serta bahu mulusnya. Dengan geraian rambutnya yang indah, Eugenie Bouchard pun semakin menggoda. Untuk memberi efek jenjang pada kakinya, Bouchard memakai ankle strap heels hitam yang telihat simpel namun tetap elegan.

Tak lupa aksesori anting serta jam tangan emas pun turut dipakai untuk memberi kesan fancy. Pesonanya semakin maksimal dengan pulasan makeup natural look dan ukiran alis yang on fleek. Sambil tersenyum manis menatap kamera, Eugenie Bouchard sangat menawan. So pretty!

5. Ambulance Premiere

Menghadiri premiere film Ambulance, Eugenie Bouchard tampil simpel namun tetap modis dalam balutan one set berupa one shoulder top dan mini skirt cokelat yang berkerut. Dipadukan dengan tas mungil berhias mutiara, penampilannya pun semakin fancy sekaligus glamor.

Tak lupa, wajahnya pun dirias dengan make up soft glam look serta perona pipi yang on point agar lebih segar. Dengan geraian rambut lurusnya yang indah, Eugenie Bouchard tampak begitu memesona. "Looking stunning as always!" tulis step****.

6. Stunning outfit

Eugenie Bouchard tampil stunning dalam balutan one set hitam yang berkelip. Perpaduan cowl neck top dan rok mini yang super pendek membuatnya terkesan seksi sekaligus modis di sini. Gayanya terlihat seksi karena dress itu menampilkan kulit mulus serta kakinya yang jenjang. Tak ketinggalan, Bouchard juga memakai anting serta gelang emas yang fancy sebagai aksesori.

Dipadukan dengan ankle strap heels dan hand bag hitam, pesona Bouchard pun semakin berkilau di potret ini. Apalagi rambutnya dibiarkan menjuntai manis dengan sentuhan styling wavy. Dengan pulasan makeup flawless look dan senyumnya yang manis, Eugenie Bouchard tampak begitu cantik.