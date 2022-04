ARTIS sekaligus desainer Risty Tagor meluncurkan koleksi busana Muslim terbarunya, Ristyland Raya Collection 1443 H. Koleksi terbarunya ini dirancang khusus untuk Lebaran 2022.

Desain koleksi terbaru Risty Tagor untuk edisi Lebaran tahu ini terlihat simpel. Koleksinya menggunakan warna-warna pastel yang tampak lembut sekaligus kalem.

Meskipun terlihat sederhana, tapi busana itu membuat Muslimah yang memakainya tampak begitu modis sekaligus anggun. Apalagi dipadukan dengan scarf bermotif bunga-bunga yang cantik.

Penampilan para hijabers pun semakin maksimal kala outfitnya dipadukan dengan hijab, rok, blus, serta outer kekinian dari koleksi Risty Tagor ini. Selain itu, bahan yang digunakan juga nyaman untuk dipakai.

"Sekarang lebih ke garden, bunga-bunga, ada lavender. Pemilihan warnanya juga lebih kalem, pastel, bahannya juga katun yang nyaman dipakai," ujar Risty Tagor dalam acara fashion show Bekasi Sharia Festival 2022, Jumat (15/4/2022).

Ya, tema kali ini memang terinspirasi dari sebuah kebun, di mana ada banyak bunga warna-warni yang menghiasi setiap sudutnya. Dia ingin memberi kesan feminin yang cantik sekaligus anggun, yang memang identik dengan seorang Muslimah.

Risty Tagor sendiri sengaja merancang koleksi Ristyland Raya Collection dengan begitu simpel agar bisa dipakai dalam sehari-hari. Dengan begitu, koleksi baju-bajunya tak akan menjadi pajangan di lemari yang hanya dipakai satu kali dalam setahun.

"Karena aku merasa sekarang masih pandemi, aku mengeluarkan Raya Collection yang lebih daily. Jadi gak terlalu pesta banget atau terlalu glam. Lebih ke daily tetap nyaman dan cantik gitu," kata Risty Tagor.

Risty Tagor tak hanya meluncurkan koleksi terbarunya dalam kesempatan ini, tapi juga mengisi acara dengan membawakan lagu-lagu terbarunya dari mini album 'Ketika Rindu' dengan begitu syahdu. Sesekali, para tamu yang datang pun merekam momen dan ikut bernyanyi sambil menggoyangkan badan.

Pagelaran acara fashion show Bekasi Sharia Festival 2022 yang diadakan oleh Hijabersmom Community Bekasi hari ini berlangsung begitu meriah, diwarnai berbagai peragaan busana Muslim khusus Hari Raya Idul Fitri. Selain Risty Tagor, ada pula desainer Muslimah lainnya, seperti Irna Mutiara , Najua Yanti , Monika Jufry, Hannie Hananto ,Meemaa Style by Chaera Lee. Tru Fatmah, My Altha by Karina, dan Enny Collection.