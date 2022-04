BUAH yang cocok untuk sahur penting masuk dalam daftar menu. Karena, buah-buahan ini memiliki manfaat masing-masing untuk Anda menjalani puasa seharian.

Jadi, jika sahur Anda jarang makan buah, cobalah untuk memasukkan ke dalam daftar menu. Berikut buah yang cocok untuk sahur seperti dirangkum dari Alarabiya, Jumat (15/4/2022).

Kurma

(Buah yang Cocok untuk Sahur, Foto: Timesofindia)

Kurma merupakan buah yang tinggi kandungan serat. Kandungan serat ini dapat menarik air dan meningkatkan fluiditas isi perut, sehingga memperlambat munculnya rasa lapar pada perut serta memberikan rasa kenyang. Dengan ini, kurma sangat cocok dikonsumsi saat sahur.

Pisang

Pisang juga salah satu buah yang cocok disantap saat sahur. Pisang dapat menghasilkan enzim yang memungkinkan penyerapan nutrisi dari bakteri probiotik. Ini dapat meningkatkan kemampuan pencernaan dan mencegah bakteri merugikan, dan membuat perut Anda kenyang tahan lama.

Selain itu, pektin yang ditemukan dalam buah pisang membantu untuk mencegah sembelit, meningkatkan fungsi usus, serta mencegah diare.

Semangka

(Buah yang Cocok untuk Sahur, Foto: Timesofindia)

Semangka tinggi air dan rendah kalori. Menurut USDA, dalam 1 cup semangka, kalori yang terkandung hanya 46 kalori. Itu kenapa, makanan ini baik untuk menghidrasi tubuh. Tak hanya cocok dikonsumsi saat berbuka puasa, tetapi juga sahur. Karena membantu mencegah dehidrasi.

Jeruk

Tidak ada yang dapat melemahkan energi Anda selain serangan virus influenza dan batuk. Nah, cara terbaik untuk mencegahnya adalah dengan meningkatkan kekebalan tubuh Anda dengan vitamin C berdosis rendah.

Studi menunjukkan bahwa buah jeruk dapat membantu meningkatkan energi dan membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, usahakan untuk mengonsumsi segelas jus jeruk atau meyantap jeruk segar saat sahur.

Stroberi

Stroberi sudah dikenal luas buah yang kaya akan vitamin C. Menurut USDA, per 1 cup stroberi terkandung 100 mg vitamin C.

Bukan hanya kaya akan vitamin C, stroberi juga mengandung 91 persen air. Ini membuatnya dapat jadi pilihan buah yang baik untuk menghidrasi tubuh.