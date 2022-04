SABTU ini, Masterchef Indonesia Season 9 sudah memasuki episode ke 22, sekaligus bertemu dengan para peserta yang berhasil masuk Top 4. Dari ribuan peserta yang mendaftar, sudah terseleksi hingga menjadi Top 4. Yang tersisa kali ini ada Arsyan, Cheryl, Palitho dan Victor. Mereka siap memperebutkan piala MasterChef Indonesia.

Episode kali ini sekaligus menjadi moment para peserta berganti dari apron menjadi Chef Jacket. Para peserta mengungkapkan perasaan ketika pertama kali memakai chef jacket. “Pertama kali menggunakan chef Jacket pastinya aku sangat bangga dan aku percaya kita semua bangga banget, and then we just gonna do what we gonna do.” ujar Palitho.

Begitu juga dengan Cheryl “Kita masak di luar gallery menggunakan chef jacket, i think this is gonna be a moment i will remember.”

Chef Juna memberi peringatan kepada Top 4 agar menggunakan chef jacket itu dengan baik, “Please take a good care of it, karena tidak mudah untuk kalian mendapatkannya.”

Top 4 kali ini akan menjalani Offsite Challenge serta dihadapkan dengan Restaurant Challenge. Mereka harus membuat inspirational dish dari menu restaurant tersebut. Selain itu, mereka juga akan membentuk tim challenge. Apakah mereka akan mendapatkan personil tim sesuai dengan yang mereka harapkan?

Di episode kali ini, mereka juga dikejutkan dengan kehadiran bintang tamu, yaitu Rossa & Maia Estianty. Apakah bintang tamu kali ini terpuaskan oleh hidangan para peserta? Dan siapakah yang akan bertahan hingga Top 3?

Di episode ke 23, setelah melewati tantangan yang sulit, salah seorang dari 4 peserta sebelumnya harus pulang dan menyisakan 3 peserta. Tantangan semakin sulit, suasana di gallery semakin menegangkan. Selangkah lagi menuju Grand Final MasterChef Indonesia, siapakah yang akan menjadi The Next MasterChef Indonesia?

Di tantangan episode selanjutnya, mereka diberi kesempatan untuk memilih 3 hidangan yang berasal dari Indonesia, Jepang atau Eropa. Siapakah yang berhasil memenangkan challenge kali ini?

Selain itu, mereka juga dikejutkan dengan kehadiran bintang tamu, penyanyi papan atas Indonesia, yang sudah sangat expert di bidangnya, Ariel Noah. Hidangan siapakah yang paling bisa memanjakan lidah Ariel? Dan hidangan siapakah yang akan memenangkan challenge kali ini?

