T-SHIRT atau kaus oblong merupakan salah satu jenis pakaian yang digemari masyarakat karena dapat memberikan kenyamanan saat beraktivitas. Saat ini, t-shirt sendiri sudah menjadi bagian dari tren fashion. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai desain t-shirt serta padu padan yang menghasilkan busana kasual.

Penata busana selebritas Erich Al Amin pun berpendapat bahwa tren berbusana dengan nuansa simpel dan praktis masih diminati oleh banyak orang, terutama laki-laki. Mix and match yang dilakukan para muda-mudi juga semakin beragam.

"Mix and match juga tidak harus mahal atau bisa pakai sesuatu yang harganya affordable. Untuk tampil fashionable itu tidak harus pakai sesuatu yang mahal," kata Erich.

Ngomong-ngomong soal harga affordable, AladinMall by Mister Aladin juaranya! Di AladinMall by Mister Aladin, kamu bisa mendapatkan kaus pria eksklusif hasil kolaborasi House of Cuff dengan para seniman Indonesia. Ada @nadcil selaku tattoo artist, @emteemte selaku ilustrator dan desainer grafis, @zzzany13 selaku mural artist.

Kaus pria ini merupakan hasil karya kreativitas desain yang diciptakan dengan mengadopsi gambar anak-anak berbakat di Yayasan Griya Asih. Kolaborasi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap bakat anak-anak di yayasan tersebut.

Dengan kolaborasi dari mereka bertiga, desain kaus House of Cuff jadi semakin beragam. Atasan pria ini juga terbuat dari bahan berkualitas dan sudah disesuaikan dengan iklim di Indonesia yang tropis supaya pengguna dapat mengenakannya dengan nyaman sepanjang hari.

Selain nyaman, kaus House of Cuff ini juga memiliki harga yang terjangkau. Produk eksklusif yang hanya tersedia di AladinMall by Mister Aladin ini dibanderol dengan harga Rp 89.000 saja, dari harga sebelumnya Rp189.000.

Dengan harga Rp 89.000, kamu secara otomatis juga turut berdonasi untuk anak-anak di Yayasan Griya Asih. Nantinya, 20 persen dari hasil penjualan akan disumbangkan ke sana. Karenanya, selain berbelanja, kamu juga bisa berdonasi dengan membeli produk dari House of Cuff yang menyediakan kaus pria terlengkap ini.

Kamu juga tidak perlu khawatir akan biaya ongkos kirim (ongkir). Karena, ada promo gratis ongkir dari JNE kalau kamu belanja di AladinMall by Mister Aladin. Belanja pun jadi lebih murah dan mudah di AladinMall by Mister Aladin. Yuk, buruan diborong kausnya untuk looks yang lebih unik dan stylish!

