DI New York ditemukan varian baru yang menyebabkan lonjakan kasus Covid-19. Dua varian Covid-19 baru tersebut yakni, BA.2.12 and BA.2.12.1. Padahal WHO masih memantau perkembangan varian XE.

Menurut Departemen Kesehatan Masyarakat Negara Bagian New York, ada varian baru yang sangat menular. Varian itu diketahui subvarian dari (BA.2) Omicron.

"Pada bulan Maret, varian BA.2.12 dan BA.2.12.1 memiliki prevalensi 70% di Central New York dan lebih dari 20% prevalensi di wilayah Finger Lakes terdekat," keterangan Departemen itu dilansir Desert, Minggu (17/4/2022).

Lebih lanjut, dijelaskan bila salah satu sub-varian di antara BA.2.12 dan BA.2.12.1 memiliki mutasi. Oleh karena itu masyarakat harus dilindungi.

โ€œAdanya varian Covid-19 baru ini sebagai pengingat bahwa kita belum selesai dengan virus ini, dan orang-orang harus terus mengambil tindakan pencegahan dengan mendapatkan vaksin lengkap,โ€ kata Kirsten St. George, seorang pakar virus di New York.

Dengan demikian, kemunculan varian baru tanda yang jelas tentang apa yang terjadi dengan virus corona saat ini. Lebih banyak turunan dari varian Omicron sangat menular muncul dengan cepat, memungkinkan lebih banyak orang terkena risiko penyakit.

