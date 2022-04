WHO belum kelar memantau varian XE, kini sudah muncul virus baru yang menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 di New York, AS.

Dua varian Covid-19 baru tersebut yakni, BA.2.12 and BA.2.12.1. Menurut Departemen Kesehatan Masyarakat Negara Bagian New York, varian baru itu sangat menular.

Dilansir darin Department of Health, para pejabat kesehatan setempat mengatakan, dua varian baru ini sangatlah menular dan berkontribusi bagi lonjakan kasus Covid-19.

Meskipun varian BA.2.12 dan BA.2.12.1 disebut sangat menular, namun saat ini, tidak ada bukti peningkatan keparahan penyakit oleh subvarian ini. Meski demikian Departemen Kesehatan terus memantau setiap perubahan yang terjadi.

“Adanya varian Covid-19 baru ini sebagai pengingat bahwa kita belum selesai dengan virus ini, dan orang-orang harus terus mengambil tindakan pencegahan dengan mendapatkan vaksin lengkap,” kata Kirsten St. George, seorang pakar virus di New York.

BACA JUGA:Sebaran Kasus Covid-19 Hari Ini, DKI Jakarta Tertinggi

Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk melakukan vaksinasi lengkap dan booster. Hal ini untuk melindungi diri dari Covid-19 yang terus bermutasi.

(DRM)