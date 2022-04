Memiliki wajah kusam merupakan salah satu hal yang sangat tidak disukai wanita. Mereka pun berlomba-lomba melakukan perawatan wajah untuk bisa tampil glow up. Cara tercepat yang bisa dilakukan untuk mendapatkan tampilan yang glow up adalah dengan menggunakan makeup.

Berbicara mengenai riasan, AladinMall by Mister Aladin punya rekomendasi makeup terbaik yang bisa bikin kamu terlihat glow up seketika. Kamu bisa beli kosmetik murah dari produk-produk Soulyu hanya di AladinMall by Mister Aladin. Meski terbilang murah, kualitas produk Soulyu nggak murahan.

Soulyu merupakan adalah brand kecantikan Indonesia yang terinspirasi dari K-beauty! Produk Soulyu diperkaya dengan ginseng, minyak jojoba, dan bahan alami lainnya yang lembut untuk kulitmu. Soulyu akan membuat kulitmu bersinar dari luar dan sehat dari dalam!

Tenang, karena Soulyu menggunakan bahan-bahan alami, sudah dipastikan bahwa kosmetik ini halal. Yuk tampil cantik seperti artis K-pop dengan menggunakan berbagai produk kosmetik dari Soulyu hanya di AladinMall by Mister Aladin mumpung lagi ada diskon hingga 57 persen.

Deretan Produk Pilihan dari Soulyu yang bisa kamu beli di AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin selalu memberikan harga termurah untuk para konsumen. Termasuk produk Soulyu, kamu bisa mendapatkan pilihan produk makeup seperti lipstik, eyeliner, blush on, bronzer, dan yang lainnya. Kalau mau lebih hemat, kamu bisa pilih berbagai produk bundling berikut ini.

Bundling 1 - Soulyu Lip Flush

Paket bundling Soulyu Lip Flush ini terdiri dari Lipstik + Cheek Glimmer. Kecantikan 3in1, Soulyu Cheek Glimmer adalah Blush, Bronzer sekaligus Highlighter yang dapat menyempurnakan tampilanmu di setiap kesempatan. Kamu bisa mendapatkan paket ini dengan harga Rp 149.000 saja dari harga Rp 328.000.

Bundling 2 - Soulyu Skin Glow

Dengan bundling Soulyu Skin Glow ini, kamu bisa mendapatkan produk Soulyu CC Cream Skin Glow + Brow Perfector Drunk in Love + Lip Maximizer. CC Cream Skin Glow dibuat dengan formula ringan dan lembut mengandung Vitamin E, Jojoba Oil dan Ekstrak Ginseng menjadikan kecantikan tata rias wajah tampak sempurna. Kamu bisa mendapatkan bundling ini dengan harga Rp 149.000 dari harga sebelumnya Rp 337.000.

Bundling 3 - Soulyu Magic Lash

Bundling ini sangat cocok untuk merias mata kamu supaya mendapatkan tampilan yang chic! Dalam bundling Soulyu Magic Lash ini, kamu akan mendapatkan Mascara + Slick and Flick + Brow Perfector. Eyeliner Soulyu diformulasikan dengan tekstur yang lembut plus hasil akhir matte. Ini akan mempertegas garis mata dan memberikan tampilan yang sempurna. Kamu bisa mendapatkan bundling ini hanya dengan harga Rp 129.000 dari harga sebelumnya Rp 277.000.

Tunggu apa lagi, yuk borong produk Soulyu untuk tampil cantik di bulan Ramadan hanya di AladinMall by Mister Aladin. Selain ada diskon hingga 57 persen, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkir dan lho. Hanya di AladinMall by Mister Aladin kamu bisa belanja berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih murah!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya.

