Jakarta- TikTok Shopping Ramadan Sale yang berlangsung sejak 25 Maret 2022 ini menjadi momentum bagi pengguna TikTok dalam mempersiapkan kebutuhan puasa dan Lebaran dengan lebih maksimal dan lebih awal. Hal ini terlihat dari antusiasme pengguna TikTok dalam membeli sejumlah produk agar bulan puasa dan Idul Fitrinya lebih meriah. Tren inipun juga diprediksi akan terus berlangsung di sepanjang program TikTok Shopping Ramadan Sale, khususnya di periode "peak day" atau promo puncak yang berlangsung pada tanggal 18 dan 25 April, bersama beberapa selebriti dan kejutan menarik lainnya.

Program TikTok Shopping Ramadan Sale mencatat beberapa brand dan produk yang sukses membukukan penjualan positif sejak program ini berlangsung. Apa sajakah produk yang diborong oleh pengguna TikTok untuk kebutuhan bulan puasa dan lebarannya di program TikTok Shopping ini? Mari kita simak.

Siap sedia sambal dan lauk untuk sahur dan berbuka

Salah satu brand yang mendapat respon positif adalah Eatsambel, produk sambal tradisional yang terdiri dari berbagai varian rasa. Menyajikan rasa khas Indonesia, produk Eatsambel diborong oleh masyarakat saat sesi live stream untuk menemani makan saat sahur maupun buka puasa. Meski hadir secara virtual, tapi Eatsambel berhasil menggugah selera masyarakat yang menyaksikan dari rumah dengan menyajikan tayangan live cooking serta berbagai bundling package yang lebih terjangkau selama sesi berlangsung. Lewat strategi tersebut, Eatsambel berhasil meningkatkan akumulasi nilai pembelian atau gross merchandise value (GMV) sebesar 3820% dibanding periode lainnya*.

Mempercantik rumah untuk menyambut para tamu

Semangat membeli produk rumah tangga selama Ramadan di tengah masyarakat juga tampak dari performa penjualan berbagai seller Home & Living di TikTok. Beberapa di antaranya adalah seller Belihelm yang melengkapi keamanan berkendara masyarakat selama ngabuburit maupun saat perjalanan mudik Lebaran nanti dengan produk helm dan aksesori motor berkualitas, seller ArindaCollection yang menghadirkan gorden dengan beragam motif dan ukuran untuk dekorasi rumah saat bersilaturahmi di perayaan Idul Fitri, dan seller Hongzhuo yang menyediakan produk sembako dan peralatan dapur menarik dengan harga terjangkau. Strategi ketiganya yang menghadirkan flash sale dan program give away, serta kolaborasi bersama kreator konten ini berhasil meraup pertumbuhan GMV hingga 2858% dibanding periode lainnya*.

Tampil prima untuk acara buka bersama dan Lebaran

Antusiasme persiapan Ramadan juga tampak dari bagaimana masyarakat mempersiapkan diri menjadi versi terbaik diri melalui pembelian produk fashion. Hal ini tampak dari hasil penjualan seller Gudang Sepatu Import yang menghadirkan sneaker perempuan dan laki-laki untuk melengkapi outfit of the day (OOTD) masyarakat saat Lebaran mendatang. Menghadirkan program flash sale dan diskon besar selama durasi live stream yang panjang, Gudang Sepatu Import berhasil membukukan pertumbuhan GMV hingga 7292% dibanding periode lainnya*.

Semakin glowing menuju Idul Fitri

Tampil menjadi versi terbaik saat Ramadan juga terlihat dari antusiasme masyarakat merawat kesehatan kulit mereka. Pasalnya, brand Skintific yang hadir memeriahkan program TikTok Shopping Ramadan Sale ini berhasil meningkatkan transaksinya lewat produk perawatan kulit seperti moisturizer gel, brightening serum, hingga sunscreen. Untuk menjadikannya lebih menarik, Skintific melakukan flash sale dan memberikan harga paling murah khusus untuk pelanggan di TikTok, selama sesi live stream berlangsung. Lewat strategi ini, Skintific juga berhasil membukukan pertumbuhan GMV sebesar 2873% dibanding periode lainnya*.

Investasi untuk masa depan

Sale Ramadan yang TikTok Shopping selenggarakan tampaknya juga menjadi momen masyarakat untuk berinvestasi dengan emas dan gawai yang mendukung produktivitas mereka. Hal ini tampak dari performa positif penjualan JD.ID, perusahaan e-commerce yang membawa misi "make joy happen". Di program TikTok Shopping Ramadan Sale ini, JD. ID menghadirkan produk antam emas logam mulia sebagai instrumen investasi, hingga gawai berkualitas seperti smartphone, laptop, hingga TV yang dapat mendukung kegiatan kerja dan belajar selama menjalani Ramadan di rumah.

Untuk menambah keseruan, JD.ID juga menggandeng kreator yang ahli di bidang teknologi untuk memperkenalkan produk unggulannya, serta menghadirkan harga produk yang kompetitif untuk menarik minat konsumen. Berkat upaya tersebut, JD.ID juga berhasil meraup pertumbuhan GMV hingga 8600% dibanding periode lainnya*.

Pencapaian yang dilakukan oleh sejumlah seller serta brand dalam menghadirkan produk spesial Ramadan, tidak lepas dari kolaborasi harmonis yang mereka ciptakan bersama kreator konten selama sesi live stream berlangsung. Beberapa di antaranya adalah Natasha Surya, yang terkenal dengan review terpercaya rekomendasi produk rumah tangga modern yang estetik, dan Louissescarlettfamily yang tidak pernah gagal memberi referensi produk makeup dan skincare bagi konsumen di TikTok. Tidak hanya itu, kreator TikTok pendatang baru dari pasangan selebriti, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah juga mendatangkan daya pikat tersendiri, saat keduanya memberikan rekomendasi dan promosi spesial seputar produk digital hingga emas dengan harga terjangkau eksklusif di sesi live stream mereka.

TikTok Shopping Ramadan Sale juga akan hadir di sejumlah stasiun televisi untuk mengajak penonton menikmati berbagai promo menarik. Bersama deretan selebriti dan kreator konten, seperti Nagita Slavina (@raffi_nagita), Gisel Anastasia (@gisel_laaa) dan Natasha Surya (@natasha.surya), TikTok Shopping akan menghadirkan promo-promo menarik dari berbagai brand yang dapat menambah keseruan perayaan Ramadan, mulai dari produk kecantikan, fashion, peralatan rumah tangga, hingga gadget dan teknologi.

Promo spesial yang akan dihadirkan adalah flash sale Rp 999, untuk berbagai produk berkualitas di antaranya CHANGHONG ANDROID 11 SMART TV, YOU The Gold One Perfect, BARDI Smart Aroma Diffuser, dan L'Oreal Paris UVD Matte & Fresh. Tidak hanya itu, terdapat diskon hingga 99%, layanan gratis ongkir, giveaway alat elektronik dan gadget, hingga kesempatan memenangkan hadiah utama yakni Honda Brio! Tonton dan ikuti TikTok Shopping Ramadan Sale Peak Day di RCTI di program Ikatan Cinta pada 17 dan 25 April 2022, SCTV di program Dewi Rindu dan Liputan 6 pada 18 April 2022, Net TV di program Tonight Show pada 24 April 2022! Jangan sampai ketinggalan ya!

*Periode di luar kampanye dan aktivitas platform lainnya (1 - 25 Maret 2022).

CM

(FDA)