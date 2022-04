TAHUN ini kita memang diperbolehkan untuk berbuka bersama, meskipun masih tetap harus menerapkan protkol kesehatan yang ketat. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk tampil maksimal kala diajak berbuka bersama, siapa tahu kita bisa memikat seseorang.

Nah, jika Anda tengah mencari tampilan baru yang akan dipulaskan di wajah untuk acara berbuka bersama, berikut ada empat tren make-up untuk Ramadan. Head of Wardah Decorative Shabrina Salsabila mengatakan tampilan kali ini akan cocok untuk diaplikasikan untuk semua warna dan jenis kulit.

Menurutnya, makeup look ini terus menghadirkan inspirasi kecantikan yang terpancar dari dalam dan luar untuk perempuan modern. "Mendukung secara konsisten agar perempuan Indonesia dapat menjadi individu yang progresif, kuat dan berdaya," kata Shabrina seperti dilansir dari Antara.

Makeup look Glow

Makeup artist Wardah, Yulia Fazrin, mempresentasikan makeup look Glow with Painterly Blusher yang pada tampilan blush dengan warna pink lembut dan nude eyeshadow. Tampilan ini memperlihatkan hasil bercahaya sehat tanpa terlihat berminyak. Fokus dari tampilan ini adalah pada pemakaian perona pipi yang membuat wajah terlihat segar.

Yulia menyarankan untuk memakai blush di atas tulang pipi sebelum memakai bedak agar terlihat lebih alami. Untuk pemilik pipi chubby, dia menyarankan memilih perona pipi berwarna peach.

Tampilan Matte

Tampilan kedua dipresentasikan oleh Makeup Artist Wardah Dean Annisa Berliani yang membuat tampilan Matte with Kitten Flick Eyeliner. Tampilan makeup ini menghasilkan complexion yang matte dan sehat. Dilengkapi dengan eyeliner berbentuk Kitten Flick dan bibir ombre berwarna cerah, tampilan ini membuat perempuan Indonesia dapat terus bersemangat dalam menjalankan hari.

Pemakaian eyeliner menjadi fokus karena riasan mata jadi lebih menonjol saat pandemi yang membuat orang-orang harus memakai masker. Annisa mengatakan, membuat eyeliner dengan gaya "kitten flick", melengkung dengan ujung tipis, bisa dilakukan dengan produk yang bisa menghasilkan garis presisi. Tampilan ini terlihat alami, tapi tetap menimbulkan kesan menarik.

Makeup Western Look

Untuk penyuka riasan yang lebih berani seperti artis-artis Barat, ada makeup look Western Look for Eid Fitr yang dipresentasikan Fathi NRM. Fathi bermain dengan graphic eyeliner untuk mempertegas tampilan mata. Pemilik mata besar cocok dengan gaya ini, tapi orang yang tidak punya lipatan kelopak mata alias mata monolid bisa juga memilih eyeliner dengan gaya bat wing.

Tampilan ini juga dilengkapi dengan complexion matte dan sehat dengan pemulas bibir yang lebih mencolok. Tambahkan bulu mata palsu bila Anda memang menyukainya agar riasan lebih mencolok.

Makeup Korean look

Tampilan keempat adalah gaya make-up khas Negeri Ginseng yang dapat diaplikasikan untuk Lebaran, yakni makeup look Korean Look for Eid Fitr. Tampilan ini dipresentasikan oleh Hepi David, berupa riasan yang tak asing lagi seperti warna-warna lembut dan gradasi warna untuk pemulas bibir. Meski terinspirasi dari tampilan ala Korea, aplikasinya tetap disesuaikan dengan warna kulit perempuan Indonesia yang umumnya lebih gelap.

Hepi menyarankan untuk menyesuaikan cushion dengan warna kulit masing-masing agar hasilnya lebih optimal. Untuk menutupi jerawat, Anda bisa menutupnya dengan concealer cokelat dengan tone lebih gelap, kemudian tutupi lagi dengan foundation warna kulit.