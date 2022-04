IMEJ seksi rasanya tak bisa lepas dari sosok Maria Vania. Meski di bulan Ramadan ini Maria Vania tampil dengan busana tertutup, tetap saja penampilannya bikin pria salfok.

Seperti penampilan Maria Vania pada unggahan foto terbarunya di Instagram. Maria Vania mengabadikan momen saat dirinya menikmati suasana sembari pamer keindahan alam.

"Close your eyes & feel with your heart ❀️," tulis presenter cantik berusia 31 tahun tersebut.

Pamer keindahan pemandangan alam berlatar gunung, fokus netizen tetap saja pada penampilan Maria Vania. Perempuan yang digosipkan memiliki hubungan spesial dengan Billy Syahputra tersebut tampil cantik dengan busana lengan panjang warna pink.

Meski tertutup, busana lengan panjang yang dikenakan tetap terkesan seksi. Ini lantaran busana lengan panjang ketat membentuk lekuk tubuh aduhai Vania.

Sontak netizen dibuat salfok dengan foto Maria Vania pamer keindahan ini. Seperti apa saja komentar dari netizen melihat foto Maria Vania ini?

"Gunung yg indah 😍," ujar @xx_nur***

"sangat estetik gunungnya," tutur @sylarga***

"Tutup mata dan cenat cenut, celetuk @galima***

"Selera idaman πŸ‘πŸ‘πŸŒΊπŸ’–πŸŒΈπŸ˜˜πŸ’‹πŸ’”πŸ©Έ," kata @yamien_9***

"Indah pemandangan," ujar @dennyefriadis***

"Untung udah buka puasa... 😒," tutur @izalferbi***

(hel)