PENAMPILAN Maria Vania rasanya tak pernah gagal mencuri perhatian, terutama kalangan pria. Ini lantaran Maria Vania tak hanya cantik, tetapi juga seksi.

Maria Vania memang kerap mengunggah foto penampilannya dalam balutan busana yang terkesan seksi. Namun body goals Maria Vania yang membuatnya terlihat semakin seksi dengan busana apapun.

Tengok saja foto terbaru perempuan berusia 31 tahun tersebut di Instagram pribadinya. Maria Vania berpose duduk di sisi mobil berlatar langit senja pantai yang indah.

Vania mengenakan tanktop warna coklat dan celana super pendek yang membuat paha mulusnya terekspos. Ditambah lekuk tubuh dan pose ekspresi mata terpejam, Vania tampaknya tahu betul bagaimana membuat aura seksinya kian terpancar.

Sementara, rambut panjang yang dibiarkan tergerai indah membuat Vania semakin memesona. Pesona kecantikan Vania seolah berpadu dengan keindahan alam menghasilkan jepretan foto yang estetik.

Selain terpesona, tentu saja netizen gagal fokus melihat penampilan Maria Vania yang seksi. Beragam komentar pun meramaikan kolom komentar, salah satunya bersyukur melihat foto ini setelah Magrib atau berbuka puasa.Β

"@maria_vaniaa terpesona," kata @andrian***

"Duhhhhhh untung udah berbuka," ujar @didink.sata***

"Untung saya lihat nya habis magribπŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚," sambung @si_rajha_glugo***

"My lady your so gourgoues....😍😍," ungkap @wadidaw_wa***

"Banyak foto @maria_vaniaa tapi ini yg paling aestetik," kata @jaenal***

"Aduhai," celetuk @ariefprata***

