DI masa pandemi ini, kita harus tetap menjaga badan tetap fit dan bugar walaupun lebih sering menghabiskan waktu di rumah saja. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah merekomendasikan untuk olahraga selama 2,5 jam setiap minggunya.

Kali ini JRyan Karsten, model asal Indonesia, kembali berbagi trik olahraga yang fun dan menantang. Sebelumnya JRyan mendemonstrasikan 5 gerakan untuk membentuk V-shape dan memperlebar bahu. Kali ini Jryan menjelaskan 5 variasi pull up untuk membentuk otot tubuh.

Dengan rajin melakukan olahraga ini, tubuh akan menjadi lebih kekar dan proporsional. Tentu dengan perubahan bentuk badan menjadi lebih baik, hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri seseorang.

Semua gerakan ini dapat dilakukan di rumah maupun di tempat gym. Gerakan yang pertama adalah regular pull up (8-12 reps & 4 set), kemudian dilanjutkan dengan chin up (8-12 reps & 4 set), hammer grip pull up (8-12 reps & 4 set), close grip pull up (8-12 reps & 4 set), dan one hand pull up (3-6 reps & 4 set).

Sebelum cobain langsung, yuk tonton dulu video lengkapnya di YouTube channel JRyan Karsten!

https://www.youtube.com/watch?v=yFS8KbI4dQ8

