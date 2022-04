Jakarta– Marhaban ya Ramadan! Senayan City Sacred Ramadan kembali hadir menyambut bulan suci penuh dengan rasa syukur, toleransi dan ketenangan. Selama masa pandemi hingga menuju masa endemi, Senayan City secara konsisten memberikan program dan pelayanan terbaik untuk pengunjung setianya. Pada Ramadan kali ini Senayan City mempersembahkan instalasi megah setinggi 14 meter dengan tema The Divine Ramadan yang dapat dinikmati pengunjung mulai 9 April – 15 Mei 2022 di Main Atrium, lantai 1, Senayan City.

Leasing & Marketing Communication Director Senayan City Halina mengatakan Menyambut kehangatan bulan suci Ramadan tahun ini Senayan City menghadirkan ‘The Divine Ramadan’. Sebuah instalasi megah setinggi 14 meter yang mengekspresikan keindahan seni arsitektur yang terinspirasi dari bangunan the Alhambra, Granada – Spain.

“Dengan hadirnya instalasi ini kami berharap pengunjung setia Senayan City dapat merasakan ketenangan, harapan dan damai selama bulan Ramadan berlangsung serta mengabadikan moment spesial ini bersama orang terkasih,” ujarnya.

Dia menambahkan Senayan City juga melengkapi kebutuhan pengunjung setianya dengan memberikan berbagai program seperti A month of giving, Ramadan Tunes, Sacred Monday Cashback, Ramadan Mid-Day Suprises, Ramadan Iftar Week, Mid- Day Sale pada 23 – 24 April dan masih banyak program belanja menarik lainnya.

“Dengan beragam aktivitas dan program menarik ini diharapkan dapat memenuhi keinginan pengunjung untuk bisa berbelanja dan berkumpul bersama keluarga di Senayan Cit,” jelas Halina.

MID DAY SALE & RAMADAN PROGRAM

Senayan City selalu menghadirkan berbagai program dan promo menarik untuk pengunjung setianya. Pada Ramadan kali ini Senayan City kembali menghadirkan Mid Day Sale selama 2 hari pada 23 – 24 April 2022. Pengunjung bisa menikmati diskon hingga 75% dari berbagai tenant Senayan City, Ramadan Cashback, serta berbagai promo menarik lainnya. Selama Mid Day Sale, pengunjung bisa mendapatkan fasilitas Free Parking mulai pukul 20.00 – 22.00 WIB.

Selama program Sacred Ramadan, Pengunjung dan loyalty SCX member yang berbelanja dengan minimal pembelanjaan tertentu dapat mengikuti Ramadan Mid Day Surprises untuk memenangkan hadiah langsung seperti 1 unit Nike Dunk Off White Pine Green dengan Size US 6.5, 1 unit Samsung Galaxy Buds Live dan Sofitel Nusa Dua Bali Beach Resort 3D/2N vouchers untuk masing-masing 2 pemenang.

SACRED OFFERS

Pengunjung bisa berbelanja bersama keluarga dan melengkapi kebutuhan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 H dengan menikmati penawaran Sacred Offers hingga 75% di berbagai tenant fashion dan lifestyle. Jangan lewatkan juga special promo pada Ramadan Happy Hour dari tenant beauty dan skin care dan kunjungi Ramadan Fashion Pop Up di lantai 2 mulai tanggal 1 April – 5 Juni 2022.

RAMADAN RAFFLE

Selama periode 1 – 22 April 2022, pengunjung yang berbelanja min. Rp1.000.000,- berkesempatan untuk memenangkan produk-produk favorit kesayangan Anda dengan harga spesial. Mulai gadget, luggage, washer & dryer, bag hingga voucher 3d/2n menginap di Bali. Pengundian akan dilakukan pada pukul 19.00 WIB di Main Atrium, lantai 1.

RAMADAN IFTAR WEEK DAN SACRED TUNES

Menambah suasana hangat di bulan Ramadan, Senayan City menghadirkan Ramadan Iftar Week untuk pengunjung yang ingin berbuka puasa bersama keluarga dan orang-orang terdekat di Senayan City. Nikmati paket penawaran menarik dengan diskon dan promo yang diberikan tenant F&B Senayan City.

Pengunjung yang berbelanja juga bisa menikmati Sacred Tunes yang hadir setiap minggunya mulai tanggal 9 April – 15 Mei 2022 seperti penampilan dari El Tanoura Dance, Ali Kribo Darbuka Percussion, Sajjaad Ali, Flamenco Jazz, & Spanish Classical Music di Main Atrium mulai dari tanggal 9 April – 15 Mei 2022.

Senayan City juga bekerjasama dengan Kedutaan besar Spanyol di Jakarta mempersembahkan Spain entertainment seperti Flamenco Jazz dan Spanish Classical Music di Main Atrium. Selain itu, Kedutaan Besar Spanyol juga bekerjasama dengan beberapa Spanish Restaurant akan menyajikan makanan – makanan khas Spanyol untuk pengunjung Senayan City di area Show Kitchen Delicae, Lantai 5.

Tidak ketinggalan, selama bulan puasa, pengunjung Senayan City dapat menikmati ta’jil untuk berbuka puasa dari tenant F&B Senayan City di Ta’jil Bar Musholla Executive lantai LG dan bisa melaksanakan sholat tarawih di Musholla lantai 6.

SACRED MONDAY CASHBACK

Pengunjung yang melakukan dine-in/take away di tenant F&B setiap hari Senin mulai 4 April – 9 Mei 2022 berkesempatan mendapatkan Senayan City F&B E-voucher senilai Rp50.000,- cukup dengan berbelanja min Rp250.000,- di seluruh tenant F&B. Program ini berlaku untuk 50 customers pertama di tiap Senin mulai tanggal 11 April 2022.

A MONTH OF GIVING

Dihadirkan khusus untuk loyalty SCX Member, Senayan City memberikan special rewards yang akan berlangsung mulai tanggal 23 april – 8 mei 2022 dengan minimal transaksi belanja sebesar Rp1.000.000,- loyalty SCX member berkesempatan mendapatkan beragam hadiah seperti Senayan City E-vouchers, beauty and lifestyle hampers, shopping vouchers dan hadiah menarik lainnya yang tidak boleh di lewatkan.

Selain itu, Loyalty SCX Member juga berkesempatan mendapatkan grand prize seperti Samsonite Luggage, Olivia Burton, watches, Tory Burch card case, dan masih banyak lagi melalui program belanja RAMADAN GALORE yang akan berlangsung hanya di Hari Raya Idul Fitri tanggal 2 – 3 Mei 2022.

DIGITAL RAMADAN

Selama bulan Ramadan, pengunjung bisa menyaksikan promo dan penawaran menarik secara langsung melalui Instagram Live Senayan City yang akan menampilkan Masterchef Indonesia dan tenant-tenant fashion dan lifestyle Senayan City mulai 13 – 22 April 2022.

Ikuti sosial media instagram @senayancity atau gunakan hashtag #SCSACREDRAMADAN untuk mendapatkan informasi terkini. Download aplikasi Senayan City di applestore / google play untuk informasi membership dan promo terbaru.

WINNERS ANNOUNCEMENT SCX THE SERIES 2nd EDITION

Pada 23 April bersamaan dengan Mid Day Sale berlangsung, Senayan City juga akan mengumumkan pemenang program belanja SCX THE SERIES 2nd edition yang sudah berlangsung mulai 1 Januari – 22 April 2022. Pemenang yang terpilih akan mendapatkan berbagai hadiah yang telah disiapkan Senayan City mulai dari Senayan City voucher, Bag, Home appliances, folding bike, luggage, watches hingga gadget terbaru, Pengundian dapat disaksikan di Intagram live Senayan City dan secara langsung di Main Atrium, lantai 1 pada pukul 17.00 WIB.

At Senayan City, infinite discovery and delight awaits you. #SocialReset

CM

(FDA)