PETENIS cantik Maria Sharapova dikenal sebagai ratu tenis sejak pertama kali merebut gelar juara pada turnamen Grand Slam Wimbledon 2004. Kala itu, Maria Sharapova berhasil menjadi juara turnamen tenis pada usia 17 tahun!

Maria Sharapova pernah menjuarai 36 turnamen tenis. Ditambah lagi, ia pernah meraih medali perak pada ajang Olimpiade London 2012. Ia menjadi satu dari 10 petenis yang pernah meraih semua gelar juara Grand Slam. Ya, koleksinya lengkap setelah menjuarai Wimbledon (2004), Amerika Serikat Open (2006), dan Australia Open (2008).

Selain prestasi, paras cantik dan tubuhnya yang semampai pun turut menjadi sorotan. Tak jarang Maria Sharapova tampil seksi nan modis di berbagai kesempatan. Seperti apa? Intip enam potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @mariasharapova.

Sexy underwear

Maria Sharapova tampil seksi hanya mengenakan setelan pakaian dalam putih memamerkan lekuk tubuhnya yang ramping. Yaps, terlihat jelas kaki jenjang sang atlet begitu mengkilap nan eksotis di sini. Dipadukan dengan syal berwarna krem, gaya Maria Sharapova pun semakin stylish.

Pesona kecantikan Maria semakin terpancar kala berpose candid sambil selonjoran manja dan melemparkan senyum manisnya ke kamera. Dia memang tak pernah gagal mencuri perhatian penggemarnya. So pretty!

Feminine style

Maria Sharapova kali ini tampil feminin mengenakan dress berbulu perpaduan warna putih, biru, merah, kuning, dan hitam. Dia memadukan outfitnya dengan high heels bernuansa monokrom, tas rotan kotak, serta syal berwarna krem sebagai pemanis outfitnya.

Tak ketinggalan, kacamata hitam pun turut dipakai agar gayanya semakin maksimal. Sambil tersenyum manis menunjukkan gigi, Maria terlihat begitu memesona. Apalagi rambutnya dibiarkan tergerai dengan beberapa helai ponis tips yang menjuntai manis. So gorgeous!

Simple style

Petenis cantik Maria Sharapova kali ini tampil simpel mengenakan kaus putih yang dilapisi outer merah marun bermotif polkadot. Dia memadukan outfitnya dengan celana hitam beraksen pita bertali putih agar gayanya kece maksimal. Dengan geraian rambutnya yang berkilau, Maria Sharapova terlihat begitu menawan. Meski outfitnya terkesan simpel, tapi gaya Maria ini tetap kece, bukan?

Vanity Fair 2019

Petenis cantik Maria Sharapova turut menghadiri Vanity Fair 2019. Dia tampil sangat mencuri perhatian mengenakan mini dress beraksen ruffle dengan potongan v-neck yang begitu rendah. Alhasil, belahan dadanya pun turut terekspos.

Dia memadukan outfitnya dengan open toe heels hitam untuk memberi kesan anggun yang elegan pada penampilannya. Dihiasi perhiasan anting fancy yang berkelip, Maria tampil begitu memukau. Perfect!

Fashionable

Petenis cantik Maria Sharapova tampil fashionable memadukan kemeja putih dengan outer simpel bermotif unik warna krem. Rambutnya pun ditata rapi, model sanggul modern dengan garis rambut yang melintang pada bagian tengah.

Soal alas kaki, dia memilih sepatu boots hitam untuk memberi kesan bold yang elegan pada penampilannya. Sambil menenteng tas hitam branded yang fancy, gaya Maria Sharapova pun semakin berkelas. Pesona kecantikan sang atlet benar-benar bersinar di potrt ini. Awesome!

Sexy mini dress

Petenis cantik Maria Sharapova tampil seksi dalam balutan mini dress unik hasil daur ulang. Ya, dalam keterangannya, Mari menyebut gaun itu dirancang khusus dengan kain yang bersumber dari rautan daur ulang dan dikerjakan selama lebih dari 800 jam. Kini, gaun mini itu tampak sangat stunning dengan detail yang begitu mencuri perhatian.

Pesonanya semakin bertambah dengan tatanan rambut wet look hair serta makeup soft glam look dan riasan mata yang lebih bold agar lebih popped up. Dengan tatapan matanya yang indah, Maria sukses menghipnotis padangan penggemarnya. "Kamu terlihat sangat baik. Top model!" tulis her****.