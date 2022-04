PRANCIS memang memiliki berbagai keindahan seni, bahkan salah satu kotanya, Paris, mendapat julukan kota mode. Tapi, selain fashion Prancis juga memiliki segudang kuliner khas yang mampu memanjakan lidah Anda dan membuat Anda ketagihan untuk mencobanya.

Kuliner khas Prancis telah terkenal hingga seluruh penjuru dunia, karena cita rasanya yang khas dan unik. Negara bertajuk โ€œThe City of Loveโ€ ini memang memiliki berbagai makanan legendaris, bahkan ada yang pernah dijadikan sebuah film.

Makanan khas Prancis ini bahkan telah dikukuhkan oleh UNSECO sebagai Representative List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity. Berikut beberapa hidangan kuliner lezat khas Prancis yang wajib Anda ketahui.

Escargot

Makanan khas Prancis yang satu ini biasanya disajikan sebagai hidangan pembuka. Escargot terbuat dari daging siput atau bekicot segar yang dimasak dengan campuran aneka bumbu dan rempah seperti bawang putih, mentega, kaldu ayam atau anggur.

Tidak hanya lezat dan memiliki cita rasa yang unik, escargot juga memiliki kandungan vitamin yang baik untuk kesehatan, seperti protein, vitamin B2, dan asam amino.

Croissant

Anda tentu sudah tidak asing dengan hidangan khas Prancis yang satu ini. Kudapan ini memang menjadi sangat populer beberapa waktu ke belakang. Memiliki variant rasa yang cukup beragam seperti keju, cokelat, dan almond, croissant memang sangat pas untuk menemani waktu bersantai Anda dengan secangkir teh atau kopi.

Ratatouille

Hidangan khas Prancis yang satu ini terbuat dari berbagai jenis olahan sayur-sayuran yang dipanggang dan diberi bumbu. Ratatouille biasanya dibuat dari terong, ketimun, tomat, bawang bombay, dan paprika yang kemudian direbus bersama minyak zaitun. Bahkan, makanan ini pun sempat dibuat menjadi salah satu film animasi.

Beef Burguignon Makanan yang terbuat dari olahan daging sapi ini sekilas terlihat seperti rendang, masakan khas Indonesia yang juga telah mendunia. Beef burguignoon merupakan makanan khas Prancis yang cara pembuatannya menggunakan daging sapi yang dimasak menggunakan wine atau anggur merah. Boillabaisse Untuk Anda yang menyukai hidangan seafood, bouillabaisse mungkin bisa menjadi pilihan kuliner yang tepat untuk Anda coba ketika sedang mengunjungi Kota Prancis. Makanan yang satu ini direbus dengan sedikit kuah. Foie Gras Makanan khas Prancis yang satu ini memang terdengar sedikit ekstrem dan unik. Hidangan ini terbuat dari hati angsa atau bebek yang diolah dengan cara dipanggang, digoreng atau dibakar bersama saus khas Prancis yang gurih dan lezat. Foie gras yang disajikan di restaurant biasanya dibandrol dengan harga yang cukup mahal. Makanan ini juga merupakan hidangan yang paling digemari pada jaman kerajaan di abad pertengahan. Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.