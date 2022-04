AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang menyediakan kebutuhan terlengkap. Mulai dari fashion, elektronik, beauty, hingga kebutuhan sehari-hari. Berbicara soal kebutuhan sehari-hari, tentunya Anda sudah tidak asing lagi dengan produk Sasa.

Sasa menyediakan berbagai kebutuhan dapur yang dapat membuat masakan jadi lebih sedap. Selain itu, Sasa juga membantu para mom sehingga masak pun jadi lebih praktis. Soal rasa, Sasa nggak perlu diragukan lagi.

AladinMall by Mister Aladin menyediakan berbagai produk Sasa dengan harga terjangkau. Sasa juga merupakan salah satu brand yang sering promo lho di AladinMall by Mister Aladin. Saat ini, Anda bisa mendapatkan pouch eksklusif kalau beli produk Sasa di AladinMall by Mister Aladin.

Ya, dengan transaksi sebesar Rp25.000 saja, Anda sudah bisa mendapatkan pouch eksklusif karakter Doraemon yang lucu. Pouch serbaguna ini nantinya bisa Anda gunakan sebagai dompet, tempat make up, ataupun untuk kebutuhan lainnya.

Yuk, buruan diborong produk Sasa supaya Anda bisa mendapatkan pouch lucu nan cantik eksklusif dengan karakter Doraemon ini. Soalnya, promonya terbatas, yaitu hanya sampai 30 April 2022 saja!

Selain jual produk dengan harga yang lebih murah, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkos kirim lho! Belanja di AladinMall by Mister Aladin, semuanya bisa Anda dapatkan dengan harga yang lebih murah. Karena, AladinMall by Mister Aladin bukan toko biasa!

(mrt)