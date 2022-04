PEGOLF cantik Carly Booth dikenal sebagai anak ajaib ketika masih remaja karena memenangkan berbagai laga sebagai seorang amatir, termasuk kejuaraan Ladies Home International 2007 dan 2009, serta European Young Masters 2007.

Ya, saat usianya 17 tahun saja dia sudah menjadi orang Skotlandia termuda yang lolos ke Ladies European Tour. Bahkan, Booth juga menjadi juara klub wanita termuda di Inggris pada usia 11 tahun di Dunblane New.

Tak hanya waktu kecil saja, sebagai seorang profesional, Carly Booth pun sukses memenangkan kejuaraan, termasuk Aberdeen Asset Management Ladies Scottish Open 2012 dan Deutsche Bank Ladies Swiss Open 2012. Selain kariernya yang gemilang, paras cantik Carly Booth juga ikut menjadi sorotan. Seperti apa? Intip enam potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @carlyabooth.

Beautiful smile

Pegolf cantik Carly Booth memang memiliki senyum manis nan memesona. Lihat saja potret ini, pipi chubby yang mengembang kala menyunggingkan senyum membuat wajahnya tampak menggemaskan. Apalagi rambutnya yang pirang dibiarkan tergerai. Pesona Carly Booth pun semakin terpancar saat berpose cantik sambil bertolak pinggang. Cute!

Simple style

Pegolf cantik Carly Booth tampil simpel mengenakan outfit serba hitam yang dibalut outer berwarna krem. Agar lebih modis, dia memadukan outfitnya dengan sneakers putih Burberry serta sling bag mungil hitam branded dari Yves Saint Laurent untuk memberi kesan fancy yang elegan.

Tak lupa, rambutnya pun ditata rapi dengan sentuhan styling wavy blow agar lebih feminin yang stylish. Dengan pulasan makeup natural look dan lipstik pink, Carly Booth tampak begitu memesona.

Sexy bikini

Pegolf cantik Carly Booth tampil seksi dalam balutan bikini hijau bermotif floral. Yaps, tentu saja kulit mulus dan tubuh rampingnya terpampang nyata di potret ini, tak terkecuali belahan dadanya. Carly Booth juga memakai kacamata untuk melindungi mata serta pelengkap gayanya. Sambil berpose cantik dengan latar lautan yang indah, Carly Booth tampak begitu menawan. So gorgeous!

Â

Casual style

Pegolf cantik Carly Booth tampil ciamik dalam balutan busana kasual, memadukan turtleneck top hitam dengan rok mini coklat beraksen ruffle. Soal alas kaki, dia memilih sepatu boots hitam untuk memberi kesan bold yang elegan.

Sementara rambutnya dibiarkan tergerai lurus dengan garis rambut yang melintang di tengah membuat wajahnya tampak lebih proporsional. Tak lupa, kalung serta jam tangan pun turut dipakai agar gayanya semakin maksimal. Berpose cantik sambil tersenyum manis di depan cermin, Carly Booth sukses membuat netizen terpana. "Tampak luar biasa Carly," tulis epi****.

Sexy dress

Kali ini Carly Booth tampil seksi dalam balutan halter neck sleeveless dress transparan dengan detail payet yang indah. Yaps, material menerawang dari dress itu menampilkan jelas bra hitam serta rok yang dikenakan Booth di sini. Tubuh langsing dan otot lengannya pun turut terekspos membuat netizen semakin terkagum-kagum.

Pesona Booth semakin bertambah kala melemparkan senyum manis dan bertolak pinggang. Dengan geraian rambutnya yang bergelombang, Booth tampil begitu memukau.

Feminine style

Carly Booth tampil feminin mengenakan mini dress putih floral beraksen ruffle yang cantik. Dia memadukan outfitnya dengan ankle strap heels hitam untuk memberi kesan anggun yang elegan. Rambutnya yang masih pendek ditata rapi ke belakang membuat wajah cantiknya terpampang nyata.

Dilengkapi aksesori kalung serta gelang yang fancy, penampilan Booth pun semakin maksimal. Selain cantik, Booth juga terkesan seksi karena potongan cut out dan v-neck dress itu begitu rendah. Sambil tersenyum manis memamerkan gigi, Carly Booth sukses menghipnotis publik. "You are beautiful all the time," tulis esl****.