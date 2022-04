MAKANAN untuk melindungi kulit dari sinar UV berikut ini bisa Anda temukan di supermarket ataupun pasar tradisional terdekat. Sinar ultraviolet (UV) memang sangat berbahaya untuk kesehatan kulit.

Tak hanya membuat kulit berubah menjadi gelap, tapi juga penyakit berbahaya lainnya, seperti luka bakar hingga kanker kulit. Oleh karenanya, banyak orang yang menghindari paparan sinar matahari langsung dengan menggunakan tabir surya, baju lengan panjang, topi, hingga sarung tangan.

Namun ternyata perlindungan kulit tak cukup dari luar saja, tapi juga dari asupan nutrisi yang kita makan setiap harinya. Berikut telah MNC Portal Indonesia rangkum dari berbagai sumber 12 makanan untuk melindungi kulit dari sinar UV, Jumat (22/4/2022).

1. Wortel

(Makanan untuk Melindungi Kulit dari Sinar UV, Foto: Timesofindia)

Wortel memiliki kandungan beta-karoten, yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Beta-karoten juga mengurangi peradangan akibat sengatan matahari. Paparan sinar matahari menciptakan radikal bebas tambahan, sehingga vitamin C dari wortel juga bagus untuk melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari.

2. Semangka

Semangka memiliki kandungan air yang banyak, sehingga sangat bagus untuk menjaga kulit tetap terhidrasi. Semangka juga mengandung nutrisi yang menyehatkan kulit, seperti vitamin A, B6 dan C. Selain itu, buah ini juga mengandung antioksidan likopen dan asam amino arginin. Keduanya membantu melindungi kulit dari photoaging sambil membantu aliran darah dan pembentukan protein.

3. Jambu biji

Jambu biji merupakan buah yang menyediakan 419% dari nilai harian asupan Vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan, vitamin C dapat membantu mencegah dan mengobati fotodamage akibat sinar UV. Selain itu, kandungan antioksidan dari jambu biji juga bermanfaat untuk melindungi kulit dari kerusakan yang dapat memperlambat proses penuaan, membantu mencegah keriput.

4. Stroberi





(Makanan untuk Melindungi Kulit dari Sinar UV, Foto: Timesofindia)

Stroberi mengandung 108% dari nilai harian vitamin C serta asam ellagic. Keduanya dapat menyerap radikal bebas dan mengurangi pigmentasi kulit. The Journal of Agricultural Food Chemistry pernah menerbitkan makalah pada 2012 yang berfokus pada sifat fotoprotektif stroberi. Makalah itu menyatakan, antosianin dalam stroberi merupakan senyawa yang bertanggung jawab atas sifat fotoprotektif buah. Dengan demikian, zat itu dapat menjaga kesehatan kulit kulit dan melindunginya dari kerusakan karena sinar UV.

5. Mentimun

Mentimun dapat membantu tubuh memproduksi kolagen, protein struktural utama di kulit. Pasalnya, 96% dari mentimun adalah air, jadi mentimun sangat membantu menghidrasi kulit. Selain buahnya, kulit mentimun juga bermanfaat untuk mengencangkan kulit berkat kandungan silika di dalamnya.

Selain itu, mentimun juga mengandung vitamin C, asam caffeic, potasium dan vitamin K. Vitamin K membantu penyembuhan kulit, sehingga sangat bagus untuk menenangkan kulit yang terbakar sinar matahari. Sementara asam caffeic mengandung antioksidan tinggi. Dengan begitu, mentimun bisa membantu melindungi kulit dari stres oksidatif dan kerusakan DNA.

6. Tomat

Tomat kaya akan karotenoid dan polifenol, dua jenis antioksidan nabati ini berfungsi untuk melindungi klorofil dari kerusakan akibat sinar matahari. Sama seperti semangka dan buah-buahan berwarna merah lainnya, tomat juga mengandung antioksidan likopen yang dapat melindungi kulit dari photoaging.

7. Teh hijau

(Makanan untuk Melindungi Kulit dari Sinar UV, Foto: Timesofindia) Teh hijau dikemas dengan vitamin B2 dan E yang bermanfaat untuk menghidrasi dan melindungi kulit. Kemudian, kandungan polifenol Epigallocatechin Gallate (EGCG) teh hijau yang tinggi juga berguna meningkatkan perbaikan DNA. Selain menenangkan kulit, teh hijau juga memberikan berbagai manfaat bagi tubuh, mulai dari detoksifikasi, mengurangi tekanan darah hingga meningkatkan relaksasi. 8. Oatmeal Oatmeal rupanya bisa menenangkan kulit yang terbakar karena sifat antioksidan, antijamur dan pelembab di dalamnya. Oatmeal mengandung penangkal radikal bebas yang disebut saponin. Selain itu, oatmeal juga merangsang produksi sel T, yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu regenerasi kulit. 9. Ubi Jalar Ubi jalar punya sifat melawan sinar UV berkat kandungan beta-karotennya yang kuat. Ubi jalar juga mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan kulit. Selain itu, ubi juga kaya akan vitamin C dan Vitamin E, yang sangat penting untuk menjaga kulit tetap sehat, bercahaya dan kenyal. 10. Anggur Polifenol dalam buah anggur dapat menghambat reaksi senyawa berbahaya yang disebabkan oleh radiasi UVB atau UVA. Selain itu, flavonoid dalam anggur juga dapat mencegah spesies oksigen reaktif teraktivasi sinar-UV (ROS) dari pembentukan dan menyebabkan kematian sel. Kandungan fitokimia flavonoid dan resveratrol dalam anggur pun terbukti memiliki kemampuan anti-penuaan dan anti-inflamasi, yang dapat membantu memulihkan penuaan dini. 11. Salmon Salmon adalah sumber asam lemak omega-3 yang sangat baik, yang juga ditemukan dalam tuna, biji rami, dan kenari. Omega-3 tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan, tetapi juga dapat membantu meningkatkan kemampuan kulit Anda untuk melindungi diri dari sinar UV, bahkan melawan infeksi dan kanker kulit. 12. Brokoli Brokoli, serta sayuran silangan lainnya, seperti kembang kol, kubis Brussel, kubis dan bok choy, mengandung sulforaphane. Kandungan ini telah terbukti memberikan manfaat anti-kanker dan dapat melindungi sel-sel kulit dari radikal bebas. Selain itu, sayuran hijau ini juga kaya akan antioksidan vitamin C, zinc, vitamin K, asam folat, serta asam amino yang baik untuk menjaga kesehatan kulit sekaligus daya tahan tubuh.