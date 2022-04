WELCOME to Grand Final MasterChef Indonesia Season 9. Setelah perjuangan panjang di Gallery Masterchef Indonesia, Cheryl dan Palitho akan berduel untuk memperebutkan Piala MasterChef Indonesia Season 9. Kedua peserta yang tersisa harus bisa menyelesaikan tantangan terakhir dengan sempurna agar bisa membawa pulang piala kemenangan.

"Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya datang juga. Aku dan Palitho ada di grand final, and i would do my best because the end is very near," kata Cheryl menceritakan sangat excited bisa berada di grand final.

Senada dengan Cheryl, Palitho juga sangat senang bisa berada di Grand Final dengan Cheryl. "Jalan di galeri saat ini sangat-sangat berbeda, ada rasa bangga karena this is grand final and I'm sharing this moment with Cheryl."

Untuk bisa membawa pulang piala, mereka harus menghadapi empat tantangan di galeri kali ini. Sebelum memulai tantangan, Chef Juna memberikan selamat kepada dua grand finalis yang berhasil menaklukkan tantangan-tantangan sebelumnya dengan sangat baik.

"Welcome to The Grand Final MasterChef Indonesia Season 9. There we got Cheryl and Palitho, kalian berada di posisi puncak the grand final, karena kalian telah melewati berbagai macam tantangan. So congratulations! Here we go."

Setelah di episode sebelumnya Cheryl dan Palitho melewati tantangan duplicate dish, di episode kali ini juga mereka mendapatkan tantangan duplicate dish lagi untuk tantangan kedua. Episode kali ini siapakah yang mendapatkan poin lebih besar di tantangan selanjutnya?

Menghadapi empat tantangan kali ini cukup melelahkan tapi tidak melemahkan mental mereka. Cheryl dan Palitho terus berjuang untuk mendapatkan Piala MasterChef Indonesia Season 9.

Setelah melewati dua tantangan savoury dengan duplicate dish dari para chef ternama, tentunya mereka akan bertemu dengan tantangan duplicate dish dengan sajian sweet atau dessert.

Babak penentuan yang sangat menegangkan, siapakah yang berhasil membawa pulang Piala MasterChef Indonesia season 9?

Saksikan Grand Final MasterChef Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di RCTI. MasterChef Indonesia juga dapat disakaikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

(han)